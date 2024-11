“No dan los tiempos”, el detalle con el que Nodal habría intentado ‘hundir’ a Cazzu y defender a Ángela y no funcionó

Las cosas entre Cazzu y Nodal volvieron a calentarse luego que la cantante decidiera romper el silencio y hablar sobre su ruptura, donde desmintió a Ángela Aguilar.

Y es que en una entrevista con ABC News, Ángela aseguró que todos los involucrados sabían de su romance, dejando claro que Cazzu lo sabía y que nadie terminó con el corazón roto.

Esto causó indignación en Cazzu, quien decidió decir su lado de la historia y aseguró que no era cierto, pues ella no sabía de la relación de Nodal con Ángela, y se habría enterado por las redes como todos.

“No tenía conocimiento de que tenían una relación previa a anunciarla. A mí cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto. Existió la pregunta ‘¿Hay alguien más?’ La respuesta fue no. Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma que se enteró todo el mundo: a través de los mismos medios, redes. Yo pensé que no era. Resultó que sí”, destacó la cantante.

“No dan los tiempos”, el detalle con el que Nodal habría intentado ‘hundir’ a Cazzu y defender a Ángela Aguilar, pero no le funcionó

Las declaraciones de Cazzu sorprendieron a todos, incluyendo a Nodal, quien no solo terminó sorprendido sino indignado, y salió de inmediato a defender a su esposa, Ángela Aguilar.

El cantante aseguró que Ángela nunca fue su amante, y que Cazzu no era una víctima, pues sí estaba enterada de su relación.

“Jamás le fui infiel a Julieta, tengo los mensajes donde se le avisó que yo estaba con Ángela, tengo todo ahí, todo está en orden , mi conciencia está limpia. Aquí no hay ninguna pobrecita aquí no hay víctimas, no hay víctimas de nada, las cosas quedaron claras”, destacó.

Y además, insistió “mi esposa jamás fue mi amante, jamás hubo ni siquiera una conversación, yo nada más quiero dejar bien claro, de mi esposa no van a andar hablando así, ella no es una amante… mi esposa jamás se metió en una relación, jamás fue mi amante. Mi esposa es un mujerón, no tienen ni idea del mujerón que es. Aquí nadie tiene la culpa, el amor se acaba”, destacó el cantante.

Pero, este detalle que dio sobre que avisó a Cazzu de su relación con Ángela, y que ella no fue su amante, desató mayor indignación en redes y hasta dudas, pues muchos usuarios aeguran que no le creen y que los tiempos no dan, por lo que para muchos es Cazzu quien tiene mayor credibilidad.

“Ay por favor Nodal cállate”, “Los tiempos no dan mi rey, no te creemos naitica”, “No se pero te veo como que me obligaron por que la niña hizo pataletas ….. chao”, “esos detalles y justificaciones que das no tienen sentido, no cuadran”, “me vas a disculpar Nodal pero es que se ve que es mentira, lo que dijo Cazzu sí es muy creíble”, “Su silencio aporta más al mundo”, “Cazzu es demasiado para ti”, “no te creemos nada, con tanto esfuerzo lo que haces es hundirte más”, fueron algunas de las reacciones.