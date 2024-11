¿Mintió? Nodal asegura que no fue infiel y esto fue lo que expresó su cuerpo

“Aquí no hay ninguna ‘pobrecita’, aquí no hay ninguna víctima”, con estas palabras el cantante Christian Nodal salió anoche, 31 de octubre, a defender a su esposa Ángela Aguilar al afirmar que ella jamás fue su amante, en repuesta a las declaraciones que ofreció Cazzu, ayer mismo, en la que dio su versión de lo ocurrido en su relación.

La rapera argentina manifestó que Ángela “la obligó” la salir de su silencio, luego de que invalidó sus sentimientos al asegurar que con su relación no se había “roto ningún corazón”, porque “todos los involucrados” estaban al tanto y “felices”. Julieta, nombre real de la artista, lo calificó como una “mentira atroz”, que atentó contra su dignidad.

La hija de Pepe Aguilar aseveró que la relación de ellos comenzó muchos meses atrás antes de que se hiciera pública, por lo que Cazzu sostuvo que ella se enteró por internet, como todos, ya que a ella le habían dado una razón distinta para terminar la relación, y que entonces la hace pensar que quizá él estaba viviendo una doble vida durante su embarazo o recién parida.

Nodal salió fúrico a desmentir cada palabra de la madre de su hija Inti: “Jamás le fui infiel a Julieta. Tengo los mensajes en los que se le avisó que yo estaba con Ángela. Todo está en orden. Mi conciencia está limpia. Aquí no hay dos bandos. (...) Las cosas se hablaron claras y en la cara, que mi esposa jamás se metió en una relación, jamás fue mi amante. Mi esposa es un mujerón. Nadie tiene la culpa. El amor se acaba, aquí nadie engañó a nadie, nadie se metió en una relación, nadie destruyó un hogar”.

¿Mintió? Esto fue lo que reveló el lenguaje corporal de Nodal

La grafóloga y experta en lenguaje corporal, Maryfer Centeno, analizó el discurso del cantante, y quedó impactada al ver su cólera. Además, acotó que salir a hablar fue lo peor que pudo haber hecho, ya que fue muy “visceral”, y que le puede jugar en contra.

“Quiero que vean cómo se toca constantemente la nariz, la boca. No son solos gestos de incomodidad, sino también de censura. Cuanto tú te tapas la boca es que no quieres hablar, no quiere decir. Vean la mirada. Yo nunca había visto una mirada feroz en Christian Nodal. Una mirada feroz es de furia”, explicó la especialista.

Centeno continuó: “Fíjate qué interesante cuando él le dice (a Cazzu): ‘Di que yo nunca te fui infiel... Yo creí que había cordialidad’. Entonces, él realmente pensó que Cazzu se iba a someter a lo que él quería o en la forma en que a él le hubiera gustado como las cosas fueran. Él pensó que Cazzu se iba a someter a su voluntad y eso no pasó”.

Pero, lo álgido del análisis fue cuando detalló: “Él asegura que no fue infiel. Sin embargo, a mí me parece que hay incongruencias en ese momento, a tal grado que afirma: ‘Cazzu no aceptó. Cazzu tiene la duda sembrada’, además la duda legítima de si le fue infiel. Aunque se ve furioso, enojado, su mensaje no es contundente. Hay evasivas, ambiguedades”.