“Más satánica no se puede”: el disfraz de Salma Hayek que habría causado indignación y también náuseas

La actriz mexicana, Salma Hayek, sorprendió a sus seguidores con su inspiración en Halloween que generó el terror propio de estas festividades y también asco por el video que se desborda en comentarios y no precisamente para halagarla por su belleza.

Hayek decidió sorprender a todos con un disfraz inspirado en uno de los personajes más intensos que ha interpretado.

A través de un video en su cuenta de Instagram, Salma mostró un lado oscuro y teatral, perfecto para la temporada de brujas, y demostró nuevamente cómo el cine y el Halloween se pueden entrelazar para crear una experiencia visual y emotiva inolvidable.

Salma se inspiró en la reina de la película ‘Tale of Tales’ (2015), cuyo deseo desesperado por tener un hijo la lleva a decisiones extremas y situaciones escalofriantes.

Con sangre y comiendo órganos

Y fue una de esas escenas impactante de la película la que recreó Salma para sus redes sociales. La actriz mexicana está sentada en una silla, con un aire majestuoso y sombrío, aparece comiendo órganos, específicamente un corazón, un detalle que refleja la crudeza y el dramatismo de la historia.

Su elección de disfraz es una oda a este filme oscuro y de fantasía, dirigido por Matteo Garrone, que mezcla cuentos de hadas con terror gótico.

Los seguidores reaccionaron a la imagen, algunos con desagrado: “Hasta dónde has llegado? Te me caíste”, “Uy no, se me revolvió el estómago”, “Salma no hagas tontería! Jesús viene pronto!”, “Más satánica no se se puede”, “Da miedo 🔥 🎃 feliz Halloween hermosa”.

Otros seguidores que ya han visto la película ‘Tale of Tales’ y la felicitaron por la dramatización. “Mami, no..... 😂 vi el tráiler de “taleoftales” afortunadamente esto tiene sentido... 😂❤️”, “Salma esta escena esta brutal en la pelicula y hoy era el mejor momento para recordarla! Happy halloween! 🎃🎃”.

¿Qué significa la escena de Tale of Tales?

La película, basada en cuentos populares de Giambattista Basile, sigue a varios personajes que enfrentan sus propios deseos y obsesiones.

Según la revista Glamour, la reina interpretada por la mexicana representa el anhelo profundo y hasta obsesivo de la maternidad, un tema que la película explora de una manera cruda y visualmente impactante.

La atmósfera de la cinta está cargada de simbolismo, donde cada personaje enfrenta desafíos únicos y aterradores en su búsqueda por alcanzar sus deseos más profundos.