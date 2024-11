La afirmación de Nodal con la que confirmaría que habría sometido a Cazzu, pero ella no se dejó

Bien dice el dicho: “En boca cerrada no entran moscas”, pero parece que esto no lo ha aprendido la cantante Ángela Aguilar, quien ahora terminó de sellar su fama de “la más odiada” junto a su esposo, el cantante Christian Nodal, luego de que anoche la rapera Cazzu se vio “obligada” a renunciar a su silencio, para ponerles un límite y defender su integridad de mujer.

La argentina, quien por cinco meses no declaró “por respeto a su hija y al padre de ella”, reaccionó a las declaraciones de Ángela, quien aseguró en una entrevista a ABC News que, cuando ella inició su relación con Nodal, “no se le rompió el corazón a nadie”, porque “todos los involucrados sabían y estaban felices”.

Julietta Cazzuchelli, nombre real de la artista, ante esto aseveró: “Yo no sería jamás capaz de formar parte de un plan tan retorcido como el que se sugiere. (...) Dicen una mentira, o sea, hay una mentira atroz que es que yo tenía un conocimiento de que ellos tenían una relación, ella propone una historia muy distinta a la que yo conocía. Empeora todo (...) Quiere decir que se estaba llevando como una doble vida quién sabe en qué situación: si yo estaba embarazada, si yo acababa de parir”.

En el podcast de PLP, ella contó toda su versión que dista mucho de lo que ha dicho Ángela en las tres entrevistas que ha dado en exclusiva a prestigiosos medios de comunicación. La versión de Cazzu enfureció a Nodal, quien la subestimó. Él no dudó en arremeter contra la madre de su hija al espetarle que no era “ninguna pobrecita, ni víctima”.

Nodal furioso quedó en evidencia de cómo sometió a Cazzu

Las redes estallaron en contra de Christian y su “mujerón”, por lo que no dudó en salir a defenderla como toda una fiera, y aseguran, estaría humillando a Cazzu. Sus palabras solo habrían terminado por hundir la reputación de ambos, y habrían dejado ver que él habría subvalorado a la cantante y la habría sometido psicológicamente con el bienestar de su hija.

El intérprete de “Botella tras botella” indignó: “Yo solito dije: ‘Aquí no soy feliz, cada quien lo que le toca... fuímonos. Que menos mal no hubo un final peor. De mi esposa no van andar hablando así, no ella no es una amante y mucho menos de lo que dice mi ex”.

Pero, fueron estas palabras las que dieron luces de que él habría sometido a Cazzu y quizá la manipulaba con su hija para lograr su cometido, algo que irritó a los internautas: “Ella sí sabía que yo estaba con Ángela, incluso le dije: ‘Oye puedes decir que no fui infiel, porque la gente está hablando mierda’, pero dijo: ‘No, yo no estoy segura de eso’. Yo creí que iba haber algo de cordialidad y de manejar... de ser papás, no sé de amigos y demás, y a veces las cosas no funcionan como uno quiere”.

Nodal esperó que Cazzu se mantuviera callada, mientras Ángela y su padre Pepe Aguilar daban declaraciones en decenas de medios de comunicación en varios países, cuando fácilmente pudieron mantener reservada su vida privada. No les exigió respeto por su hija.