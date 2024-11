Cazzu rompió el silencio en una reciente entrevista sobre su ruptura con Nodal y cómo se enteró de su romance con Ángela Aguilar, desmintiendo a la cantante mexicana.

Y es que hace unos días la hija de Pepe Aguilar aseguró que ni ella ni el cantante le habían roto el corazón a nadie, refiriéndose a que Cazzu sabía de su romance y no sufrió con su ruptura.

Por eso, ahora la “nena trampa” salió a desmentirla y aseguró que ella se enteró de ese romance como todos, a través de las redes, y la tomó por sorpresa.

Esto fue lo que le respondió Nodal a Cazzu cuando ella le preguntó si había alguien más

Cazzu destacó que Nodal la terminó por una razón diferente y no fue sincero con ella, ni le dijo que había alguien más, menos que se trataba de Ángela Aguilar, a quien ella conocía.

“Mantuve silencio por todo ese tiempo, porque me parecía lo correcto, porque soy así. Y hace poco sucedió algo que sí me hizo sentir que estaba en mi límite y que era necesario –quizás– aclararlo o por lo menos poder tener una voz, usar mi voz, para decir también mi lado de la historia; porque creo que en este momento se puso en duda mi integridad como persona”, dijo la cantante.

Y aseguró que ella le hizo la pregunta al padre de su hija si había alguien más, y lo que él le respondió desató indignación.

“A mí cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto. Existió la pregunta de si hay alguien más y la respuesta fue no; y yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma en que se enteró todo el mundo: a través de los mismos medios, que fue a través de redes”, destacó la cantante.

Esto ha desatado sorpresa y disgusto en Nodal, quien horas más tarde aseguró que lo que decía su ex no era cierto y defendió a su esposa, Ángela Aguilar, asegurando que ella no fue nunca la amante y que él no fue infiel.