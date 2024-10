¿Se molestó? Esto dijo Omar Chaparro sobre el desnudo que realizó su hija en su nueva serie

El director de cine y actor Omar Chaparro se sinceró recientemente en una entrevista que le ofreció a Yordi Rosado para su canal de Youtube. Contó sobre sus amores, sus miedos, sus éxitos, por lo que también rememoró cuando lo intentaron secuestrar, y lo que opina del trabajo de su hija.

El artista contó el momento de terror que vivió en medio del tráfico en Ciudad de México, en el el 2001, poco tiempo después de mudarse de Chihuahua. Estaba transitando por la avenida Viaducto de la capital junto a su amigo, el también famoso Rafa Balderrama, cuando lo interceptaron unos delincuentes.

Estos estaba fuertemente armados, sin embargo, Chaparro logró maniobrar muy bien su vehículo y escapar de la encerrona que le hicieron. Temió por la vida de ambos. Tras el susto, los nervios lo atacaron, pero contrario a como muchos reaccionaría, él no paró de reírse, mientras Rafa contenía las lágrimas.

“Yo estaba recién llegado a México, en el 2001. Iba en el coche con Carlos Estrada y Rafita Balderrama. Di el patinón... casi lo atropello (al delincuente) y me salí por la lateral. Me fui a toda velocidad, no supe si me siguieron”, recordó Omar.

Esto es lo que piensa del desnudo de su hija

Omar es padre de la actriz Andrea Chaparro, quien se está forjando su propio futuro en el mundo del espectáculo a sus 22 años, por lo que ahora tuvo una mágica participación en la nueva serie de HBO, “Como agua para chocolate”, que fue producida por la mexicana Salma Hayek, y se lanzará el lunes 3 de noviembre.

Ella le da vida a Gertrudis, quien está perdidamente enamorada y desea vivir en libertad, sin las atadura de su madre. En una de las escenas, ella sale como Dios la trajo al mundo, pero esto no es novedad para Omar, pues su hija ya hizo ha grabado tramas picantes, cuando participó en “Rebelde”.

Durante el estreno de la serie, el presentador de televisión se pronunció al respecto: “(Estoy) muy orgulloso. Se lo comenté. Le dije: ‘Andrea, tienes 22 años y estás haciendo un personaje fuerte, con muchos desafíos’. Me sorprende el profesionalismo con el que está tomando las cosas, la disciplina, el talento, la garra. Yo a los 22 años apenas estaba trabajando en la radio y que tú a tus 22 estés haciendo un Zoom con Salma Hayek y que esté hablando bien de tu trabajo. No te imaginas lo orgulloso...”, dijo el actor.