“Se le olvidó quitarse el pijama”: aplauden a Evaluna y Camilo por su show, pero los ‘acribillan’ por sus atuendos

El amor perfecto que viven los cantantes Camilo Echeverry y Evaluna parece que incomoda a muchos. Pese a todo el odio que reciben de las redes sociales, ellos siguen compartieron con sus seguidores los momentos más mágico de su relación y familia, incluso, cada semana hacen una recopilación de sus vidas, pero ahora nuevamente fueron señalados, una vez más por sus atuendos.

Esta semana la pareja compartió junto a sus dos hijas, Índigo y Amaranto, en el parque de Disneyland, en Estados Unidos, por primera vez en sus vidas y el colombiano no dudó en también compartir este hito importante para él. Además, anunció que noviembre lo iniciará en México.

Ellos se presentaron en Puerto Rico, donde ofrecieron un excelente espectáculo, incluso, Camilo atendió el llamado de un fans, quien le indicó que le quería pedir matrimonio a su novia con uno de sus temas, y no dudó en convertirse en cómplice.

Sin embargo, el atuendo que llevaron esa noche los dos artistas causó ruido en muchos. Evaluna vistió una mini falda negra de capas con un blusa corta blanca de tirantes finos en azul, con flores en el mismo tono estampada en el centro, y unas botas estrambóticas, negras.

Como siempre, Camilo estuvo descalzo con un pantalón de lino color crema manchado de pintura, que ató con un cordón de mecatillo. El torso lo cubrió con un camiseta sin mangas. Como era de esperarse las críticas llegaron.

“Rescaten un diseñador para Evaluna definitivamente 😂”, “Me arreglo más yo para ir a la tienda que Evaluna”, “También es respeto para el público, que se esmeren un poco más por el vestuario, hace parte de la presentación 💯”, “Cantan bien, pero ¿A Eva quién la viste?”, “Esos pelaos, cantan súper bien, pero vestuario, nada que ver “, “La blusa de Eva parece la de la pijama y la de Camilo igual”, “Esa blusita de Evaluna, parece de pijama de multiuso” y “Una cosa es la humildad que los caracteriza y otra es salir en fachas”, así los “acribillaron” en las redes sociales.

Camilo preocupa por la “negligencia” con sus hijas

La semana pasada un grupo de madres fans de la pareja cuestionó la forma en cómo Camilo estaba cargando a la pequeña Amaranto, que pese a que muchas otras afirmaron que estaba realizando bien el porteo, y la posición en la que estaba la bebé no le afecta, pues otras sostuvieron que él no previó el peligro de cocinar con un nené en el pecho.

“¿Ese bebé no está incómodo así? 😮”, “El peligro no es cargarlo, es la estufa”, “Se le miran muy apretadas sus piernitas”, “¡Qué riesgo! cocinar con el niño en el pecho, no lo deberías hacer estás exponiendo al bebé”, “Pobre bebé”, “Dios cómo cargan ese niño, lo van abrir de las piernas”, le comentaron.