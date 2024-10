¿Piqué no es el problema? Mhoni vidente advierte a Shakira que debe cuidarse de este familiar del exbutbolista

Facturando, y mucho, así está Shakira desde hace dos años cuando anunció la ruptura con Gerar Piqué, quien es el padre de sus hijos y con estuvo 10 años de relación. La infidelidad fue el detonante, pero la cantante no solo sufrió por esto, sino por años calló los presuntos maltratos por parte de la familia de él y que comenzaron a salir a luz pública tras la separación.

Todas recodarán el famoso video en el que su suegra Montserrat Bernabéu, quien hasta la tomó de la cara para regañarla porno llevar un “atuendo adecuado” a una premiación de Piqué. Así como la confesión que la misma colombiana hizo sobre el peor look de su vida, cuando se cortó su icónica cabellera larga solo porque su suegra le afirmó que era lo que le quedaba mejor.

No en vano, la compositora colocó una bruja en el balcón de su mansión apuntando hacia su vecina: su suegra, quien de “mil amores” recibió a Clara Chía Marti, mujer por quien Gerard acabó con la unión de su familia. Fue esto aún más decepcionante para la latina, quien no tardó en dedicarle una parte de líneas a ella cuando le cantó a su ex y su amante en la sesión 53 que hizo con Bizarrap, tiradera que le valió cuatro Record Guinness y le sigue generando muchísimo dinero.

Debe cuidarse de su suegra: esta es la premonición de Mhoni Vidente

Shakira está viviendo ahora su mejor momento, hasta el semblante le cambió desde que abandonó Europa y se trasladó a Estados Unidos con sus dos pequeños. Pagó casi 8 millones de dólares a cambio de su libertad, pues todo apunta a que los Piqué le jugaron una mala pasada en los negocios y Hacienda española no la perdonó.

Ahora “Soltera”, con un tour mundial en puertas, rodeada de buena gente y con la musa en todo su esplendor, la intérprete está viviendo lo que dijo en una de sus canciones: “Un día después de la tormenta, cuando menos piensas, sale el sol. De tanto sumar, pierdes la cuenta, porque uno y uno no siempre son dos. Cuando menos piensas sale el sol”.

Pero, la famosa pitonisa Mhoni Vidente le hizo una gran advertencia a la artista de 46 años: “Shakira se tiene que cuidar de las malas vibras de la gente de España, del ex, de la exsuegra que era bruja”. Afirmó que la envidia hacia ella es enorme.

“Lo que tiene que hacer es protegerse, prender un cirio blanco o rojo al revés para que se regresen todas las energías negativas y rezar la oración de las doce verdades”, le recomendó Mhoni, quien en otras oportunidades ha acertado con sus visiones.