¿Indirecta para Nodal? Belinda presume su disfraz de Halloween y recibe ‘reclamo’ de la ex el cantante

“Ganando como siempre”, Belinda se acaba de convertir en la reina del Halloween a la que acudieron una serie de estrellas como Geraldine Bazán, Luis Gerardo Méndez, influencers como Lele Pons, Kunno, Yeri Mua y hasta la prima de Ángela Aguilar, Majo Aguilar, quien llevó un maquillaje de Paul Stanley, integrante de Kiss y además cantó ‘Como la Flor’.

PUBLICIDAD

El llamado ‘Beliween’ estuvo invadido de una serie de elementos como telarañas, un pastel sangriento, letreros LED, cupcakes y una serie de detalles alusivos a esta festividad, pero ahí no quedó todo, pues ocupó sus redes sociales para compartir una serie de fotografías que recordaron sus disfraces más icónicos, que llamaron la atención por un detalle ¿no olvidó a Nodal?

Belinda La cantante lanzó indirectas que los fans detectaron (Instagram)

¿Belinda lanzó indirecta a Nodal con sus disfraces de Halloween?

La presencia de Majo Aguilar en la fiesta de Belinda fue uno de los detalles que llamó la atención, y es que, en distintas ocasiones se ha hablado de una supuesta rivalidad entre las primas, sumado a que ese encontraba celebrando junto a la ex del ahora esposo de Ángela Aguilar lo que terminó por escandalizar en redes sociales.

Pero este detalle no fue el único que llamó la atención, y es que, hay quienes aseguraron que el disfraz por el que apostó Belinda para este Halloween, aludiría al compromiso y boda que terminó como una promesa rota del amor que acaparó los titulares en su momento.

No obstante, los guiños hacia Nodal, no pararon ahí, pues Belinda ocupó sus redes sociales para recordar algunos de sus disfraces más icónicos de Halloween, a través de una galería en su cuenta de Instagram que dejan ver su icónico atuendo de ‘It’ y la novia de Frankenstein, que alguna vez utilizó de pareja con el cantante sonorense, por lo que, rápidamente desató el furor de sus fanáticos.

Disfraz de Halloween Belinda Instagram: @belindadpop (Instagram: @belindadpop)

Ex de Christian Nodal reacciona a los disfraces de Halloween de Belinda

Tal como lo haría Heidi Klum, Belinda se colocó como la reina del Halloween, convirtiéndose en un referente de este día en México, pero justo como lo hizo en sus canciones en los que se volvió un referente de los corridos tumbados, la estrella del pop habría lanzado una nueva indirecta a Nodal, recordando el apasionado romance que vivieron.

Y es que, este año, la cantante ha hecho una catarsis al estilo Shakira, contando su versión de las historias de amor que vivió, entre ellas, la de Nodal, con quien estuvo a punto de llegar al altar, razón por la que su disfraz de ‘It’ y la novia de Frankenstein llamaron tanto la atención que incluso la exnovia del cantante de ‘Botella tras Botella’ fue quien comentó en su publicación.

Estíbaliz Badiola fue una de las que no tardó en reaccionar a las fotos de Halloween, Belinda, quien simplemente le escribió: “Te pasas de lanza”, algo que no pudo ser interpretado como una celebración a sus looks o algo más allá, quizá enojo o sorpresa sobre los atuendos que alguna vez usó con Nodal y es que vale mencionar que ella no solo también es ex del cantante, sino que en su momento, se mostró cercana a Ángela Aguilar.