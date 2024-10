“He soportado mucho”: Cazzu deja al descubierto su sentir sobre Ángela y Nodal y revela qué fue lo que la salvó

Cazzu, la reconocida cantante argentina de trap, ha vuelto a acaparar la atención pública al hablar de su sentir sobre la relación entre su ex pareja, Christian Nodal, y la cantante mexicana Ángela Aguilar. En una reciente entrevista en el podcast PLP de LuzuTV, la artista rompió el silencio sobre el tema y dejó entrever la carga emocional que ha tenido que llevar en los últimos meses.

Todo comenzó cuando Ángela Aguilar, en una entrevista con ABC News Live, aseguró que su noviazgo con Nodal había comenzado después de su ruptura con Cazzu y que “todos los involucrados” estaban al tanto de la situación.

Ángela Aguilar

“¡Todo el mundo ya se inventa todo! ¿Por qué tengo que decir cosas? Literalmente tienen telenovelas sobre esto (...) Todos estamos felices, somos adultos. Sabemos cómo manejar esta situación. No es como lo que ves en redes sociales. Todas las partes involucradas estaban de acuerdo”.

Sin embargo, finalmente se sabe que estas declaraciones no fueron bien recibidas por Cazzu, quien aseguró que no estaba enterada de la nueva relación de su ex y mucho menos de los planes de boda que se rumoreaban entre Nodal y Ángela.

Cazzu habla de su sentir respecto a la traición de Nodal con Ángela

La cantante argentina, cuyo nombre real es Julieta Cazzuchelli, explicó que la reciente separación de Nodal fue bastante conflictiva para ella, sobre todo por la atención mediática que acaparó. “Hace unos meses de una separación bastante conflictiva y muy pública que se torno como un universo paralelo. Mantuve silencio por todo este tiempo porque me parecía lo correcto”, expresó al podcast PLP de LuzuTV.

Cazzu mencionó que, a raíz de las declaraciones de Ángela, sintió que su integridad fue puesta en duda, ya que comenzó a circular la idea de que ella estaba al tanto de la relación entre Nodal y Ángela mucho antes de que se hiciera pública.

“Se dijo que hace poco que yo tenía conocimiento de hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas y que yo formé parte de una especie como de plan, lo cual me siento con la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira. Se puso en duda mi integridad como persona. Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas y que yo estaba en pleno conocimiento”, enfatizó.

La rapera agregó que “se han inventado tantas cosas” y que le han hecho mucho daño a su familia, cosa que ha tenido que “soportar en silencio”.

Así fue como Cazzu sobrevivió al dolor del escándalo

Cazzu

“Fue un silencio de reconstrucción (...) Mientras pasaban un montón de cosas yo guardaba silencio, y en ese silencio me mudaba, armaba un hogar, seguía con mi trabajo y maternaba”, declaró Cazzu, con lo que dejó ver cómo enfrentó la polémica que rodeó a Christian Nodal y Ángela Aguilar en los últimos meses.

En medio del escándalo mediático, cuando los rumores sobre la traición de Nodal a Cazzu se esparcían sin descanso, ella optó por mantenerse fuera de los reflectores, enfocándose en su vida personal y en su maternidad.

Durante este tiempo, la cantante argentina se dedicó a construir un espacio seguro y amoroso para su pequeña, dejando de lado las habladurías sobre la nueva relación de su ex. A pesar de que muchos asumieron su silencio como indiferencia o resignación, para Cazzu fue una forma de cuidarse a sí misma y a su hija.

En las redes sociales, la actitud de Cazzu ha sido muy elogiada, ya que muchos consideran que su forma de manejar el tema ha sido una “lección de elegancia” a Ángela Aguilar, quien ha sido señalada de soberbia por los internautas.