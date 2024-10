Esta es la historia que inspiró ‘Nadie nos va a extrañar’, la exitosa serie mexicana de Prime Video

En los últimos años, las producciones mexicanas han experimentado un crecimiento sin precedentes en plataformas de streaming, consolidando el talento y la creatividad del país en la industria internacional. Uno de los proyectos más recientes y notables es “Nadie nos va a extrañar”, una serie de Prime Video ambientada en los años 90 que ha logrado captar la atención no solo de la audiencia mexicana, sino también de espectadores alrededor del mundo. Esta serie, compuesta por ocho episodios, mezcla nostalgia, crítica social y un drama adolescente que resuena con muchos, transportando a los espectadores a la icónica época de 1994, antes de que la tecnología y las redes sociales dominaran la vida cotidiana.

La trama de “Nadie nos va a extrañar” sigue la historia de cinco adolescentes etiquetados como “perdedores” en su escuela, quienes deciden cambiar su destino mediante un negocio de venta de tareas y trabajos escolares. Esta arriesgada decisión no solo los lleva a experimentar la tan ansiada popularidad, sino también a enfrentarse a las complejidades emocionales y sociales que trae consigo la adolescencia. La historia se desarrolla en un contexto donde México estaba al borde de una crisis económica y captura la esencia de los años 90 a través de elementos como la vestimenta, los escenarios y, especialmente, el nostálgico soundtrack. Canciones de Caifanes, Fobia y Magneto, junto con el tema principal de la serie interpretado por Julieta Venegas, “A dónde va el viento”, contribuyen a una ambientación que revive la época para quienes la vivieron y la presenta a las nuevas generaciones.

Inspiración real detrás de ‘Nadie nos va a extrañar’

Nadie nos va a extrañar Una serie mexicana que se ha convertido en tendencia por su historia y personajes entrañables (Prime Video)

La autenticidad de la serie se debe en gran medida a la inspiración personal de sus creadores. En una entrevista con El País, Catalina Aguilar, directora de la serie, y Adriana Pelusi, cocreadora y guionista, comentaron sobre el origen de la historia y cómo surgió la idea de situarla en los años 90, evitando el uso de celulares y redes sociales, una era que describen como “más auténtica” en términos de relaciones y experiencias. Pelusi, quien también ha trabajado en otras producciones juveniles, mencionó la inspiración principal: “Lo que nos motivó primero es que fuera una serie sin celulares, que son como un impedimento dramático para los guionistas actualmente”. En palabras de Catalina Aguilar, “las historias de adolescentes son universales. Uno nunca termina de crecer”.

Además de la época y la trama, los creadores quisieron diferenciar “Nadie nos va a extrañar” de otras series juveniles mediante la elección de personajes que se sintieran reales y cercanos al público. Según reveló Pelusi: “Pensamos en chicos que no serían los protagonistas de las otras series. Nuestros chicos son todos muy monos y atractivos, pero no serían los protas. En las series mexicanas de jóvenes, por ejemplo, los protas tienden a ser niños ricos de dinero, de familias importantes… Tienden a ser todos guapísimos, tienden a hacer también como sus tramas. Si alguien es gay, no es el protagonista, es el amigo del protagonista, pero no la trama central”. Este enfoque ha permitido que los personajes de “Nadie nos va a extrañar” se sientan auténticos y representen experiencias que, aunque no sean extremas o glamorosas, capturan las emociones e incertidumbres propias de la juventud.

Un reflejo cultural y social

El contexto de la serie, situada en el México de 1994, juega un papel crucial al añadir un trasfondo de tensión e incertidumbre. Esa época marcó el inicio de una crisis económica que afectaría al país de forma duradera, y la serie lo aborda indirectamente, sin restarle protagonismo a las historias personales de los personajes. Los cinco protagonistas enfrentan sus propios desafíos y conflictos, pero también el impacto de vivir en una sociedad a punto de una transformación importante. Según la directora Catalina Aguilar, “Nadie nos va a extrañar es una historia sobre la amistad y su significado en nuestras vidas, un tema que, sin importar el lugar o el tiempo, siempre será relevante”.

La serie, al evitar los elementos tecnológicos actuales, permite un enfoque más íntimo y directo de las relaciones humanas, algo que ha resonado profundamente con la audiencia. Los espectadores encuentran en “Nadie nos va a extrañar” un reflejo de sus propias experiencias o, en el caso de las generaciones más jóvenes, una ventana a un mundo distinto pero fascinante. En plataformas como TikTok, el tema principal de la serie ya es tendencia, y la producción en su conjunto ha logrado generar una conexión emocional con los espectadores.

“Nadie nos va a extrañar” no solo es una producción atractiva por su trama y ambientación, sino que representa un paso más en el avance de la industria mexicana en el ámbito global, reafirmando el talento y la creatividad del país. La serie demuestra que las historias auténticas, contadas desde una perspectiva realista y culturalmente arraigada, tienen el poder de trascender fronteras y conectar con el público de todo el mundo.