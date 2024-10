¿Es una falta de respeto? Fan besa a Drake Bell en la boca y fans denuncian acoso

Son muchos los famosos que han quedado expuestos a incomodas situaciones al momento de encontrarse con sus fanáticas, y luego que se hiciera viral el momento que Brad Pitt vivió en México al ser besado por una fan sin su consentimiento, ahora le ha tocado el turno a Drake Bell en Guadalajara, Jalisco.

Bell ha demostrado todo su cariño a México ante las distintas visitas que ha realizado al país azteca en los últimos meses, por lo que sus fans han tenido la oportunidad de compartir con él en varias oportunidades. Ha sido durante una firma de autógrafos donde una de ellas se aprovechó de su cercanía al actor para plantarle un beso.

El incómodo momento que vivió Drake Bell por culpa de una fan

En el audiovisual que se hizo viral en redes sociales se puede ver a Drake Bell posando para tomarse una foto con una joven y aunque en un principio todo parecía ir con normalidad, al despedirse esta aprovechó para abrazarlo, darle un beso en la mejilla y finalmente en los labios.

El gesto tomó por sorpresa a Bell quien mostró su cara de molestia por lo que los comentarios en contra de la joven no se hicieron esperar, resaltando el acoso que sufren las celebridades.

Y es que son muchos los usuarios que sostienen que en caso de haber sido él los señalamientos habrían sido mayores, por lo que exigieron respeto hacia Drake.

“Se ve en su carita que no le gustó la acción de la chica”, “Y luego después de todo lo que ha pasado”, Ah, pero fuera al contrario ya estuviera (Drake Bell) tras las rejas”, “Si fuera al revés qué onda? Ya estaría funado el viejo”, “No fuera uno como hombre porque ya sería cosa sexual”, “Pero si fuera al revés es acoso”, son algunos comentarios en las redes sociales.

La situación también ha llevado a que algunos de los seguidores de Drake recordaran el difícil momento que vivió cuando era menor de edad tras haber sido víctima de abuso sexual. Fue en marzo de este año cuando se sinceró sobre lo que vivió y lo complicado que fue para él.

“Estaba durmiendo en el sofá donde suelo dormir y me desperté con él... Abrí los ojos y me desperté y él estaba... me estaba agrediendo sexualmente. Y me quedé helado, y estaba en completo shock y no tenía ni idea de qué hacer o cómo reaccionar”, confesó sobre los abusos del coach de dialogo Brian Peck cuando él tenía alrededor de 15 años.