¿Por Nodal? Belinda confiesa motivo que la llevó a deprimirse y no querer salir

Belinda constantemente está bajo la lupa del escrutinio público y enfrenta no solo el peso de sus proyectos artísticos, sino también la exposición constante en redes sociales y eventos de alta relevancia.

Su nombre resurge cada vez que se menciona su vínculo pasado con Christian Nodal, así como la vez que protagonizó una aparatosa caída en una pasarela de L’Oreal París que la hizo viral en todo el mundo. Todo ello le pone presión a la mexicana, quien abrió su corazón para expresar sus luchas internas.

Belinda | (Instagram: @belindapop)

Belinda se sinceró sobre las cosas que la afectan

Belinda sorprendió al revelar en una charla durante la Semana de la Música Latina de Billboard un aspecto íntimo de su vida que ha impactado profundamente su bienestar emocional. En ese encuentro, la artista confesó que las críticas que recibe a través de las redes sociales han tenido un efecto devastador en su estado de ánimo.

“Yo siempre he sido una niña extrasensible desde chiquita, siempre todo me afectaba”, comenzó diciendo. “Me decían algo y me hacía más chiquita y más insegura. Soy introvertida en el fondo, mi personalidad, lloro, soy súper... Todo, todo me afecta, me afectaba, ahora menos”, declaró.

La intérprete de éxitos como ‘Luz sin gravedad’ compartió que los comentarios desfavorables la llevaron a experimentar una profunda inseguridad e incomodidad consigo misma.

“Y de repente las críticas me dolían, y me encerraba y ya no quería salir, y me deprimía”, relató la actriz de 35 años.”Me metí en el estudio y agarré todos los comentarios que decían de mí y escribí una canción que se llama ‘La Mala’”, detalló sobre cómo la música le ha servido como catarsis.

De hecho, ‘La Mala’ está inspirada en los comentarios dañinos que ha recibido. En esta composición, lanzó versos como: “Dicen que soy la mala reputa-ción, que tengo un hueco donde va mi corazón”, reflejando su lucha interna con la percepción pública y su proceso de sanación.