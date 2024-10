¿No hubo suicidio? El nuevo detalle en la necropsia de Liam Payne reforzaría hipótesis sobre su muerte

La muerte del cantante Liam Payne, además de dejar un gran dolor en sus familiares y seguidores, también ha dejado decenas de incógnitas, que no terminar de esclarecer lo que realmente ocurrió la fatídica tarde del 16 de octubre en el hotel Casa Sur, en Buenos Aires, Argentina. Por ahora, sus seres queridos desean, por lo menos, poder velarlo para darle sepultura.

Para nadie es un secreto que en los últimos años de su vida luchó contra las adicciones a las drogas y el alcohol. Poco antes de su muerte, Payne tuvo dos recaídas, por lo que tuvo que ingresar a un programa de rehabilitación. Estos episodios fueron graves, pues lo llevaron al borde de la muerte.

Liam Payne | El cantante falleció en Argentina en extrañas circunstancias (@one.directioners/Instagram)

Pese que deseaba recuperarse para darle a su hijo un buen padre, tuvo que salir antes de tiempo de la rehabilitación, para cumplir con los compromisos profesionales que había adquirido, pues su “mánager lo habría obligado” a participar en el programa de Netflix “Building the Band”, junto a Nicole Scherzinger y Kelly Rowland.

El portal de Page Six afirmó que una fuente le indicó que Payne se había alejado de todas las personas que lo amaban. Esto sucedió unos meses atrás. Ellos estaban muy preocupados, porque eras quienes velaban para que él siguiera los tratamiento para mantenerse “limpio”.

¿No fue suicidio? La nueva pista que reafirmaría una de las hipótesis

Cuando se supo de la muerte del artista de 31 años, surgieron muchas hipótesis sobre la verdadera causa, pero se manejó inicialmente la del suicidio, aunque no se ha descartado una muerte accidental o un homicidio. Un nuevo informe publicado ayer 29 de octubre por los medios argentinos, se habría revelado parte de los pocos minutos antes del suceso.

Los fiscales del caso declararon tras la muerte de Liam que creían que se encontraba “en un estado de semi o total inconsciencia” durante un “episodio psicótico” inducido por sustancias cuando se cayó. Además, de que algunos huéspedes señalaron que él tenía un comportamiento bastante errático y agresivo, por lo que rompió su laptop. Incluso, aseguraron que se desmayó en el vestíbulo.

Liam Payne El famoso cantante habría contratado a dos trabajadoras sexuales a las que no les pagó (@liampayne/Instagram)

Pero, presuntamente, este no sería la primera vez que sucedería, ya que un informe de la policía detalló que entre los archivos a investigar se toparon con el ex integrante de “One Direction” se desmayó una última vez y al no tener control de su cuerpo, cayó del tercer piso, según un informe anexo a la necropsia.

“Si hubiera estado al lado de su cama, se habría caído sobre su cama. No es que haya saltado deliberadamente. Esas imágenes están en los archivos oficiales del caso”, le indicó un informante al diario The Mirror, sobre el reporte. El padre del cantante, Geoff, viajó a Buenos Aires tras conocer la tragedia con la esperanza de agilizar la repatriación del cuerpo de su hijo. Sin embargo, durante una reunión con el fiscal Andrés Madrea el pasado martes, le informaron que esto no ocurriría hasta que se completaran los análisis toxicológicos y de tejidos.