¿Lo tomó a mal? Así reaccionó Tom Brady al embarazo de su ex Gisele Bündchen

La estrella de la NFL, Tom Brady y la modelo Gisele Bündchen anunciaron su divorcio en octubre de 2022, tras meses de rumores de crisis matrimonial, los cuales señalaban que ella no estaba feliz de que Tom volviera a jugar luego de haber decidido retirarse.

PUBLICIDAD

A dos años de la separación de una de las parejas más queridas en el mundo deportivo, Gisele Bündchen acapara los titulares de la prensa anunciando que está embarazada de su primer hijo con su novio, Joaquim Valente.

Las redes sociales están al tanto de esta noticia y volcaron toda su atención hacia el exmarido de la modelo brasileña, Tom Brady, padre de sus hijos mayores, Benjamin y Vivian.

¿Mal por el anuncio o un mensaje de casualidad?

Aun cuando el exjugador de la NFL no se ha pronunciado por semejante anuncio, sí ha tenido una reacción en redes sociales que no ha pasado inadvertida para los internautas que están constantemente hurgando sobre su vida personal y sus logros.

Según la revista Hola, unas horas después de que se conociera la dulce espera de Gisele a través de People, Tom publicó en sus historias de Instagram un conmovedor mensaje.

El exjugador de los New England Patriots publicó una foto de una linda puesta de sol acompañada con la canción Landslide, de The Chicks. Además de la música, Tom compartió la letra de este melancólico tema escrito por Stevie Nicks y algunos emojis de corazón.

“Oh, espejo en el cielo, ¿qué es el amor? / ¿Puede el niño que llevo dentro elevarse? / ¿Puedo navegar a través de las cambiantes mareas del océano?”.

PUBLICIDAD

¿Lo tomó a mal? Así reaccionó Tom Brady al embarazo de su ex Gisele Bundchen Tras 16 años de matrimonio, Tom Brady y Gisele Bundchen se separaron en 2022 (Instagram: @tombrady)

Destaca el medio internacional que el hecho de que Brady haya elegido precisamente esta canción podría esconder una declaración, ya que curiosamente habla de los cambios en la vida y las relaciones, así como sus retos.

“Bueno, he tenido miedo de cambiar / Porque he construido mi vida a tu alrededor / Pero el tiempo te hace más audaz / Incluso los niños se hacen mayores / Y yo también me estoy haciendo mayor”, continúa la canción, aunque este fragmento no fue el que usó el exjugador, quien se encuentra oficialmente soltero.

Tom ya lo sabía

De acuerdo con TMZ, Gisele no quería que Tom se enterara por los medios que estaba embarazada de su novio, por lo que se comunicó con él para informarle antes de que la noticia ‘explotara’ en la prensa.

También se reportó que Benjamín, de 14 años y Vivian, de 11, los hijos que comparte la expareja, también están enterados de que tendrán un hermanito.

Según el medio, ella estaría entre el quinto y sexto mes de gestación, por lo que el bebé nacerá en los primeros meses de 2025. “Gisele y Joaquim están felices por este nuevo capítulo en su vida”, dijo a People una fuente cercana a la pareja. “Están deseando crear un ambiente tranquilo y lleno de amor para toda la familia”.

Gisele y Tom estuvieron por 16 años juntos e hicieron el anuncio de su separación por medio de publicaciones separadas en sus redes sociales en las que revelaron su decisión “amistosa” de separarse.