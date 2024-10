La actriz Naomi Watts no ha sido la estrella más brillante de Hollywood, pero ha protagonizado películas, ha tocado géneros de todo tipo, ha hecho tanto cine como televisión que se han convertido en grandes éxitos en el siglo XXI

PUBLICIDAD

A sus 52 años sigue activa y recientemente lo demostró con el estreno de su nueva película Across The River And Into The Trees en Nueva York, donde asistió con uno de sus hijos Sasha que actualmente tiene 17 años y tiene un increíble parecido con su madre.

Watts estuvo casada Liev Schreiber durante 11 años y tuvieron dos hijos: Sasha, que ahora tiene 17 años, y Kai, que tiene 15. Aunque la expareja decidió tomar caminos por separado, siempre han sabido que seguirían siendo familia, pasase lo que pasase, y han priorizado por tanto la felicidad de sus niños.

Recientemente la actriz causó furor entre sus seguidores por el increíble parecido de su primogénito, algo que se puede constatar gracias a las imágenes que ella misma ha compartido en las redes sociales tras asistir a su última alfombra roja acompañada del adolescente.

“¡Son dos gotas de agua!”, “¡¡¡Oooooh me encanta esa mirada!!! Son muy parecidos”, Son algunos de los comentarios que recibió en su cuenta de Instagram.

De negro, pero un vestido que no gustó

También fueron halagados por vestir de negro, aun cuando algunos seguidores no estuvieron de acuerdo con el vestido de corset que llevó la actriz al evento y que generó algunas críticas. “La amo. Pero no este vestido tan apretado en su pecho”, “¿Prácticamente DESNUDO con tu hijo?”.

Naomi Watts reveló a los medios que sus hijos están interesados en seguir los pasos de sus padres en el mundo de la actuación.

Hijo de Naomi Watts brilla como modelo a sus 17 años e impacta a las redes con el parecido a su madre El primogénito de Naomi Watts ya tiene 17 años y quiere ser actor (Instagram: naomiwatts)

La actriz compartió en entrevistas que tanto Sasha como Kai han mostrado un fuerte deseo de convertirse en estrellas de Hollywood, algo que ella apoya aunque admite tener sentimientos encontrados sobre la posibilidad de que sus hijos enfrenten los desafíos y presiones de la industria del entretenimiento.