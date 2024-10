Gisele Bündchen desea un parto en casa: ¿Qué dicen los especialistas de esta práctica?

(Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/)

Tras el anuncio del tercer embarazo de Gisele Bündchen, la modelo brasileña ha manifestado que desea poder llevar a cabo un parto en casa, pues quiere hacer las cosas diferentes, ahora que se encuentra feliz con su novio Joaquim Valente.

Aquí te compartimos más detalles sobre los beneficios de esta práctica, que en los últimos se ha popularizado entre las estrellas de Hollywood.

Gisele Bündchen está disfrutando de esta nueva etapa en su vida

De acuerdo con información publicada por People, la modelo se encuentra plena con este embarazo.

“Gisele está muy feliz en Miami”, dijo una fuente. “Disfruta de su vida allí. Todos están prosperando”, agregó.

La fuente agregó que Bündchen se siente “muy afortunada” de haber conocido a su novio, un instructor de jiu-jitsu.

“Empezaron como amigos, pero llevan más de un año saliendo en serio”, continuó la fuente. “Ella está emocionada por el bebé y se siente bien. Está embarazada de varios meses y está planeando un parto en casa”.

La pareja no tiene previsto averiguar el sexo del bebé antes del nacimiento, añadió la fuente.

Los hijos de Gisele Bündchen con Tom Brady

Recordemos que del matrimonio que la modelo tuvo con el exjugador del fútbol americano, nacieron su hijo Benjamin, de 14 años, y su hija Vivian, de 11.

¿Qué riesgos tiene un parto en casa?

De acuerdo con el American College of Obstetricians and Gynecologists (Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos) hay algunas situaciones, en las que se recomienda no tener un parto planificado en casa.

Estos son los casos:

Si tienes un embarazo múltiple.

Si el bebé no está colocado en posición de cabeza para el parto.

Si tuviste una cesárea anteriormente.

La mayoría de las personas embarazadas que deciden tener a su bebé en casa no tienen problemas en el parto. Sin embargo, las investigaciones indican que los partos planificados en casa están asociados a un mayor riesgo de muerte, convulsiones y trastornos del sistema nervioso para el bebé que los partos planificados en un hospital.

Existen varios factores que pueden reducir el riesgo de que se presenten estos problemas, entre ellos: