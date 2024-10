Él es Joaquim Valente, novio 9 años menor que Gisele Bündchen con quien espera a su tercer hijo

La cigüeña visitó otra vez a la modelo Gisele Bündchen, quien a sus 44 años descubrió que ampliará su familia. Será el primer hijo que tenga en común con su novio Joaquim Valente. La felicidad es suprema para ellos, quienes están viviendo el mejor momento de su idilio.

Una fuente le manifestó a la revista People que la celebridad siente que ha “florecido” desde que se separó de Tom Brady, quien es el padre de su dos hijos Benjamin Rein Brady (14) y Vivian (11). “Está segura y feliz, y tan ocupada con su vida que no tiene tiempo para pensar en los aspectos negativos”.

Ella se dio la oportunidad de amar de nuevo y halló parte de su bienestar emocional al lado Valente, quien tiene 35 años y ha sido su entrenador jiu-jitsu profesional por años. La historia de amor comenzó en el 2021, cuando la top model lo contrató como profesor de uno de sus dos hijos.

“Al principio, ni siquiera lo estaba considerando para mí. Pero cuando llevé a (mi hijo Ben) a la primera clase y comencé a hablar con Joaquim, me di cuenta de que era mucho más que defensa personal. Me pareció que estaba muy en línea con lo que creo y busco en mi vida, y con cómo tengo un camino para desarrollarme y convertirme en la mejor versión de mí misma”,, explicó Bündchen en una entrevista con la revista Dust.

Todo trascendió a una gran amistad y él fue quien la contuvo durante su divorcio del jugador de fútbol americano, y ahora ella tendría unos seis meses de embarazo, aunque no ha salido a confirmar la noticia.

¿Quién es Joaquim Valente?

Valente tiene ascendencia brasileña. El jiu-jitsu ha sido parte de su vida y sus antepasados, por lo que fundó, junto a sus hermanos, en Miami, Estados Unidos la academia “The Valente Brothers”, en la que también trabaja como instructor.

Las artes marciales las aprendió desde bebé y su padre Hélio Gracie, fue su gran maestro, quien además es considerado como el pionero de esta disciplina de combate en estilo brasileño, destacó el diario Perfil.

Pero, no solo a dedicado su vida a las artes marciales, pues Joaquim también es criminólogo de la Barry University, de donde egresó en el 2007. A los dos no solo los une el amor sino que les encanta la vida saludable. Ella también salió de Brasil. Los nueve años que se llevan de diferencia no ha sido problemas para ellos.