Difunden video de Liam Payne cantando una canción inédita: ¿cuándo se estrenará?

Para cualquiera es una pesadilla hecha realidad perder a un familiar o ser querido, especialmente, si la muerte es repentina causada por un accidente, suicidio o un homicidio, como ocurrió con el cantante Liam Payne, quien partió de este plano en extrañas circunstancias que son investigadas en Argentina, donde ocurrió su deceso el 16 de octubre.

Esto ha sido fatal para todos, pero mayormente para su padre Geoff, quien tuvo que viajar de Reino Unido hasta Buenos Aires para el reconocimiento del cadáver y todas las diligencias legales pertinentes. Pensó que el pasado 27 de octubre podría sepultar al cantante de 31 años, pero no fue así. El cuerpo no pude ser repatriado a Europa hasta que no se terminen los exámenes toxicológicos y de tejidos pertinentes que permitan esclarecer el caso.

Liam Payne La novia del fallecido cantante sorprendió con estas revelaciones de su relación (@kateecass /Instagram)

El dolo se ha prolongado en la familia Payne. Su hermana también está devastada. Ella compartió con todos unas emotivas palabras: “No puedo creer que esto esté sucediendo. Muchas veces he expresado públicamente mi orgullo por Liam, pero nunca mucho sobre la vida como su hermana. Liam es mi mejor amigo, nadie podía hacerme reír tanto como él. (...) Nunca creíste que fueras lo suficientemente bueno, espero que ahora puedas ver esta efusión de amor que nunca recibiste en tu época”.

Mientras que su novia, Kate Cassidy, también está lidiando con el dolor y, posiblemente, la culpa, ya que ella compartió con Payne durante dos semanas que duraron las vacaciones que ellos inicialmente planearon para solo cinco días en la capital argentina. Ella se marcó dos días antes de la tragedia porque extrañaba su casa en Estados Unidos.

Un allegado a Kate le comentó al diario The Post que ella no se perdona dejarlo solo: “Ella se siente mal, a pesar de que todos en su entorno le decimos que no fue su culpa. No puedes cuidar a un hombre adulto de 30 años las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Pero, ella aún no está en condiciones de escuchar eso”, sostuvo el informante.

La canción inédita que deberá esperar

La semana pasada el cantante Sam Pounds sorprendió al mundo cuando compartió un video en el que aparece Liam cantando un tema jamás escuchado. Muchos de los seguidores y familiares no aguataron y lloraron a verlo haciendo lo que lo hacía feliz. La canción es ‘Do no more’. Pounds, entonces, anunció que les regalaría la melodía a todos, por lo que sería estrenada ayer 29 de octubre, pero no fue así.

En un mensaje de última hora, el artista informó a través de sus redes sociales que el lanzamiento fue suspendido. “Todavía estamos de luto por el fallecimiento de Liam”, expresó, al tiempo que explicó: “Hoy he decidido mantener el ‘Do no more’ y dejar esas libertades a todos los miembros de la familia. Quiero que todos los beneficios se destinen a una organización benéfica de su elección (o como ellos deseen). Aunque a todos nos encanta la canción, todavía no es el momento”.

Incluso, Sam borró el corto extracto de sus cuentas. Ahora todos deberán esperar por el momento más adecuado que escoja la familia, quien aún ni siquiera ha podido llevar los restos del cantante a Reino Unido.