“Deberían estar presos” Violeta Isfel expone a sus padres de la peor manera pero muchos la aplauden

Violeta Isfel ha logrado escalar en la televisión mexicana gracias al arduo trabajo que ha realizado desde que era tan solo una niña, por lo que se ha ganado el cariño y respeto de los televidentes. Sin embargo, detrás de cada artista hay una historia de vida y ella ha contado algunos detalles oscuros de la suya.

La actriz no solo ha confesado lo duro que llegó a ser para ella convertirse en madre soltera a temprana edad, sino también como las adicciones y discusiones de sus padres le fueron dejando heridas que ha logrado sanar con el tiempo.

Y es que Violeta le ha hecho frente a problemas de salud mental y cada tanto da detalles de los conflictos de familia que ha enfrentado, aunque recientemente ha causado gran sorpresa con sus palabras.

Esto fue la dura confesión de Violeta Isfel sobre sus padres

Violeta Isfel ha manifestado en varias oportunidades la poca relación que mantiene con sus padres pero nunca había hecho mención del motivo que la llevó a romper totalmente el vínculo con ellos, pero una vez más ha hablado al respecto, dejando sorprendidos a sus seguidores.

La artista confesó que las declaraciones en contra de sus padres le han valido muchas criticas pero ella está segura de su decisión y destacó también lo bueno de ellos.

“He recibido mucho hate por esa parte porque dicen ‘te dieron la vida y te vale [no te importa]’. ‘¡¿Cómo te atreves?!’. No todo fue malo, hay muchísimas cosas que mis padres me enseñaron y, gracias a esas bases, también soy la mujer que soy. De muchas maneras, intenté agradecerles. Nunca los dejé desamparados, claro que no. Por ejemplo, antes de comprarme una casa, se la compré a mi mamá. Siempre estuvo en pro de ponerles terapia, de decirles ‘oigan, acuérdense que aquí tenemos algunos problemas familiares que sería buenísimo resolver’. O, al menos, ‘a mí sí me interesa continuar con esta relación’. ‘Oigan, hay que tomar, esto, el otro’ y ellos se cerraron muchísimo”, dijo al programa ‘De primera mano’.

Pese a sus intentos de establecer una mejor relación, nunca fue escuchada y reveló que los actos de ellos fueron tan graves que deberían estar presos los dos.

“La situación delicada por la cual tuve que tomar la decisión de soltar a mi familia biológica es que [mis padres], ambos, deberían estar presos, los dos. No puedo dar detalles más finos, pero lo que sí te puedo decir es que las circunstancias se pusieron tan graves que ellos deberían estar en la cárcel, los dos”, agregó asegurando que no fue fácil para ella alejarse.

Por el bienestar de su salud mental decidió soltar a su madre y continuar con su vida alejada de los conflictos.

“Darme cuenta que no iba a permitir que sus propias decisiones vinieran a embarrar lo que a mí me ha costado tanto trabajo encontrar en mí misma, primero, y después, construir esta maravillosa familia que en construido, con mi hijo primero y después con mi esposo. Le dije ‘mamá te amo con todo mi corazón y porque te amo te suelto. De verdad, si para ti esto, escucha lo que está sucediendo, es grave. Esto podría privarte de tu libertad y también a él. A partir de este momento, si tú quieres continuar por esta línea, lo siento mami, ya no tienes hija’”, enfatizó.