“Por eso es que esta sola”: Tildan a Adamari López de soberbia por menospreciar regalos recibidos

La polémica forma parte de cada una de sus entrevistas y esta no fue la excepción. La actriz y conductora de televisión. Adamari López volvió a estar en tendencia en las redes sociales tras hablar sobre la relación del dinero y el “amor” en su vida, razón lo que muchos internautas entendieron el por qué habría fracasado en sus romances.

El host de “Despierta América”, Jomari Goyso, tuvo una conversación sin tapujos con ella, quien hoy 28 de octubre, estrenará la segunda temporada de “Quién caerá” por Unimas. López se sinceró sobre algunos aspectos, como el estar de nuevo con sus padres.

Jomari le preguntó sobre qué momento le gustaría revivir aunque sea por 10 minutos y ella respondió algo en el que sus padres estuvieran presentes. “Algo que pudiera tenerlos y si es con mi hija Alaia, sería espectacular. Sin dudas algunas sería poder reencontrarme con ellos. (...) Algún momento de la escuela en el que estuve con mis padres, las graduaciones de esos eventos importantes para uno”.

Ambos padres de la artista boricua fallecieron. La primera en partir fue su madre Vidalina Torres, quien no pudo más contra el cáncer en el 2012, cuando tenía 75 años. Tres años más tarde, fue su padre, Luis López, quien a los 85 años sufrió un paro cardiaco mortal.

“Todo es dinero para ella y sacando en cara”, las duras críticas a Adamari

Goyso también tocó el tema de los regalos, y las respuestas de Adamari lo dejaron pasmado, incluso, sin palabras, tanto por la conducta como por las revelaciones que hizo, y que dejaron muy mal parados a sus exparejas, como Tony Costa y Luis Fonsi, nuevamente.

Él le consulto sobre cuánto era el dinero máximo que había gastado en un artículo. La cara de Adamari asombró al español quien solo atinó a decir: ¡Uy, eso es cara de casi 10 mil (dólares) ¿Más?’. Ella afirmó que fue algo de la marca Harry Winston, especializada en joyas y relojes. “Una cosita, de ahí tengo una”.

Afirmó que no lo adquirió en un momento especial, sino que “tenía ganas de comprarme un reloj y me lo compré, pues porque tenía la plata y me lo compré”, para luego espetar: “Si te soy sincera, nunca nadie me ha regalado nada que... a mí nadie me ha mantenido, nadie me ha regalado algo que sea... (caro)”

Goyso no daba crédito a lo que escuchaba por lo que preguntó si alguna vez le han obsequiado una joya, pero ella dijo que solo recibió el anillo de matrimonio, que sí le han dado bolsos, “(Pero) más caros me los he comprado yo. Es lo que te quiero decir. A lo mejor ahora tienen (dinero), antes no tenían. A lo mejor yo no exigía, ahora exigen más”.

¿Tú regalabas un buen regalo y no recibías de vuelta? Afirmó que sí. “Una Navidad me tocó una hamaca. Fue un detalle”, expresó sarcásticamente. Por supuesto, las redes la condenaron:

“Por eso está sola porque minimiza lo que le han dado”, “Egolatría y soberbia, los bolsos y lo material bien dicho sea se lo puede comprar usted a su gusto”, “Todo es dinero para ella🤦🏻‍♀️ y sacando en cara. Cada día entendemos más...”, “A mí no me hablen de bolsa, hábleme de acciones” y " No se trata de que das algo costoso para recibir algo costoso, considera que esa persona te dio lo mejor de sí en su momento”.