Penélope Cruz y Johnny Depp protagonizarán película juntos: Descubre de qué se trata

La aclamada actriz Penélope Cruz y el controversial Johnny Depp se unirán nuevamente en el cine en la próxima película Day Drinker, producida por Lionsgate y dirigida por Marc Webb, conocido por su trabajo en The Amazing Spider-Man.

PUBLICIDAD

Este será el cuarto proyecto que realizan juntos, tras haber compartido créditos en títulos como Blow, Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides y Murder on the Orient Express.

La trama de Day Drinker se centra en un bartender que trabaja en un crucero y que se cruza con un misterioso personaje amante de la bebida.

A medida que avanza la historia, ambos personajes se ven atrapados en un complejo mundo criminal, desarrollando conexiones inesperadas. La película promete ser un thriller intrigante, combinando acción con giros inesperados que mantendrán a la audiencia al borde de sus asientos.

Este nuevo proyecto llega en un momento crucial para Depp, ya que será su primera gran producción después de resolver su caso de difamación contra Amber Heard en 2022.

Desde entonces, Depp ha estado explorando películas independientes, destacándose en el festival de Cannes con Jeanne du Barry. Su participación en Day Drinker marca un retorno a la atención del gran público, después de haber sido excluido de importantes franquicias cinematográficas como Fantastic Beasts.

Constante ascenso

Por su parte, Penélope, una de las actrices más reconocidas de Hollywood, sigue cosechando éxitos tras su papel en Ferrari de Michael Mann. La intérprete también está próxima a aparecer en “The Bride!”, una adaptación del clásico Frankenstein dirigida por Maggie Gyllenhaal, lo que reafirma su versatilidad y proyección en la industria.

PUBLICIDAD

Day Drinker es un proyecto que genera expectativas, no solo por la química entre sus protagonistas, sino también por la dirección de Marc Webb.

Lionsgate comenzará a vender los derechos internacionales durante el American Film Market, lo que sugiere un interés significativo en este prometedor thriller.