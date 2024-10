¿Cuál es su significado? Karely Ruiz reveló el nombre de su bebita pero recibió críticas por este motivo

La modelo de Only Fans, Karely Ruiz, está en la mejor etapa de su vida. Ya tiene seis meses de embarazo y lo disfruta al máximo, tal como lo muestra en su red social de Instagram con imágenes que enternecen a sus seguidores. El martes 28 de octubre celebró su cumpleaños número 24 y lo hizo a lo grande, feliz de la pronta llegada de su hija.

A través de su cuenta en la red social, publicó unas imágenes en las que se le ve muy contenta por su cumpleaños 24 y con decoraciones de globos rosas. La famosa aprovechó el momento para revelar el nombre de su hija.

“Felices 24 años y con el mejor regalo de la vida mi bebé MADISSON estoy muy feliz por tu llegada mi princesa siempre juntas !!!!”, escribió Ruiz.

Madisson y su significado

El nombre de Madison comenzó a ganar popularidad como nombre de pila en los Estados Unidos en 1984, impulsado por la película Splash o Una sirena en Manhattan.

En esta película, la protagonista elige su nombre al ver un cartel en la Madison Avenue de Nueva York. Resalta el portal Tu Parada que Madisson es de origen inglés y también significa “Buena Hija”. También el nombre tiene un origen inglés-germánico, derivado de los vocablos “maht”, que significa “fuerza”, e “hiltja”, que se traduce como “la batalla”.

Destaca el portal Infobae que originalmente, Madison era un apellido común en familias importantes de Estados Unidos. Sin embargo, su transformación en nombre de pila ha sido notable en las últimas décadas.

La critica no es el nombre, sino los regalos

Pero a Karely Ruiz no le han criticado el nombre de su pequeña. Por el contrario, ha recibido felicitaciones y halagos por la pronta llega de Madisson. Lo que sí ha causado revuelo es la historia que publicó en la que habla sobre la lista de regalos que espera recibir como parte de su baby shower que está próximo a realizar.

La influencer señaló que “Voy a crear una lista de Amazon para sus detallitos, vi a mucha gente que no pudo entrar al link y gracias en serio, no toda la gente es envidiosilla, en serio amo a mis fans y siempre estaré para ustedes”.

Muchos internautas comenzaron a llamarla “hambreada” por hacer público su deseo de recibir regalos de sus fans. Esta palabra es usada como abreviación de “muerta de hambre”, que es una expresión coloquial para referirse a alguien que quiere todo gratis.

Al respecto, Karley salió al paso y aclaró que ella tiene la suficiente capacidad económica para darle a su hija todo lo que necesita y que su intención no era obtener beneficios económicos de los regalos.

“¿Qué onda con esa gente que me está diciendo hambreada? Que porque puse la lista de regalos. Créanme que no lo necesito, pero mis fans son tan lindos, son buenos conmigo que me quieren regalar algo, o sea le quieren obsequiar algo a la niña y es súper bien recibido, pero ¿por qué nada le embona?”.

Para pedir no hay hate

Aprovechó para arremeter contra quienes le piden dinero usando problemas de salud y acuden directamente a ella.

“‘Que págame la escuela’, ahí no hay hate para Karely o sea gracias a Dios me va súper bien y mi hijo va a tener todo y ya tiene todo, realmente si yo quiero le puedo mandar a hacer lo que ella quiera, pero pues no le veo el problema, pero la gente siempre tira y tira”.