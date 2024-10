“Siempre recogiendo lo de otras”, Kendall estaría saliendo con este ex de Taylor Swift y las swifties enfurecen

La integrante del clan Kardashian Jenner tendría una nueva relación con el ex de la cantante

Hace unos meses Kendall Jenner terminó su relación con Bad Bunny de forma definitiva y desde entonces no se le había visto con ningún chico, hasta ahora.

PUBLICIDAD

Y es que parece que la integrante del famoso clan ya dejó la soltería y estaría saliendo con un guapo actor, y se trata de un ex de Taylor Swift.

“Siempre recogiendo lo de otras”, Kendall Jenner estaría saliendo con este ex de Taylor Swift

Debido a unas fotos que los muestra juntos, Kendall Jenner podría estar saliendo con el actor Joe Alwyn, con quien Taylor Swift tuvo una relación desde el 2017, hasta el 2023.

Y es que ambos fueron captados posando juntos en la cuarta gala anual del Museo de la Academia de Cine en Los Ángeles y dicen que tienen una gran química.

Los rumores incrementaron luego que el actor le diera like a una publicación de Kendall Jenner en Instagra del evento, y esto tiene a los “swifties”, los fans de la cantante indignados y molestos.

Y es que recordemos que hace años Taylor tuvo una gran discusión con Kanye West y Kim Kardashian quien en ese entonces era su esposa y lo defendió, por lo que el hecho que su hermana menor salga con el ex más reciente de Taylor sería un “gran golpe”.

“Las Jenner y Kardashian que ganas de molestar a la reina Taylor”, “Ellas siempre recogen lo usado de otras 😂”, “con las sobras de Tay, que pena”, “ella siempre tiene que andar con el ex de alguien”, “La mayor traición y las swifties no se lo vamos a perdonar”, “Taylor es más hermosa y natural que la Kendall”, “que ganas de querer siempre opacar a las otras”, “que pena, si es que andan la felicidad no les durará mucho”, y “tiene que andar con las sobras”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Aunque aún no se ha confirmado este supuesto romance, los famosos están recibiendo “hate” en redes, pues los fans de Taylor la están defendiendo, a pesar que ella ya está en otra relación con Travis Kelce, y prometen hacerle la vida imposible a la famosa hermana.