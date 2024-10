¡Se quitó hasta 10 años! El look de JLo con el que nos enseña a llevar shorts de forma elegante luego de los 50

El look de JLo con el que nos enseña a llevar shorts de forma elegante |

Jennifer Lopez ha vuelto a deslumbrar al mundo del entretenimiento con motivo del estreno de su nueva película, Unstoppable. La famosa se ha volcado a su familia y acumular éxitos profesionales luego de atravesar un momento personal delicado tras su reciente separación de Ben Affleck.

A sus 55 años, la intérprete de On the floor está atravesando un corazón roto, pero esto no ha hecho que deje de mimarse y de cuidarse, pues nos demostró una vez más su estilo impecable al elegir un atuendo sexy y elegante que puso de manifiesto su envidiable figura.

El look de JLo con el que nos inspira a

Para la ocasión, JLo optó por un look de la firma italiana Nº 21, perteneciente a la colección Resort 2025, que incluía una minifalda rosada, una blusa blanca y una chaqueta oversize.

Completando su outfit con zapatos de tacón y plataforma, cinturón marrón y un pequeño bolso blanco, la estadounidense irradió glamour y sofisticación,

Con este look, Jennifer Lopez nos enseña que la edad no es un impedimento para lucir shorts de forma elegante y audaz, desafiando los estándares de la moda y mostrando que la confianza y la actitud son clave para lucir radiante a cualquier edad.

Mientras tanto, en cuanto a su vida personal, se encuentra enfrentando el proceso de sanar su reciente separación de Ben Affleck. Aunque la noticia de su divorcio fue un golpe duro para ambos, ambos han optado por refugiarse en el apoyo de sus familias mientras atraviesan esta transición emocional.

Jennifer Lopez y Ben Affleck

Reportes cercanos a Ben Affleck sugieren que el actor estaría dispuesto a abrir su corazón nuevamente y explorar nuevas relaciones en el futuro. Según fuentes cercanas, está enfocado en su proceso de sobriedad, priorizando su bienestar emocional y físico, por lo que se encuentra abierto a citas con mujeres que cumplan este perfil. JLo por su parte, prefiere permanecer soltera.