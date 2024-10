“Quiso opacarla”, critican a esta actriz por “robarle” atención a Daniela Luján en su boda con este gesto

Este fin de semana se llevó a cabo la boda de Daniela Luján con Mario Monroy en una emotiva y extravagante ceremonia con amigos y familia en un bosque.

Los novios fueron los más felices y se veía el amor que había entre ellos y la gran química, dejando ver que su amor es real y sincero.

Daniela Luján llevó un hermoso vestido blanco con ligero escote en V y falda ancha y un velo adornado con flores silvestres y girasoles, mientras que el novio, también actor, lució un traje lila pastel con camisa blanca y tenis blancos.

Aunque Daniela Luján fue la protagonista de la noche con su hermoso vestido, peinado, maquillaje y la felicidad que desbordaba, acusan a otra actriz de intentar opacarla.

Y es que Sandra Itzel, quien también es actriz y protagonizó novelas infantiles bailó con el también actor Imanol Landeta, y dicen que exageró para captar la atención de la noche.

“Yo no soporto a esa señora que solo busca foco siempre 🙄🙄🙄🙄”, “quiso opacarla haciendo un baile super extravagante, que feo amiga”, “ella siempre trata de llamar la atención”, “hacen bonita pareja, pero exageraron mucho con este baile”, “mi amor la boda no es de ti, no quieran opacar a la novia”, “dime que necesitas atención sin decirme que necesitas atención”, y “que feo que la inviten a una boda y haga esto”, fueron algunas críticas en redes.

Imanol y Sandra se encuentran compitiendo actualmente en Las estrellas bailan en Hoy y son de las parejas favoritas, y a través de sus redes se muestran juntos y se dedican mensajes de amor que hacen sospechar que tienen una relación, aunque no lo han confirmado.

Y recordemos que Daniela Luján ha expresado en diferentes ocasiones que Imanol es su “crush” y hasta “el amor de su vida”, por lo que dicen que lo que hizo Sandra fue aún peor y no solo la quiso opacar, sino hacer sentir mal al bailar con él.

““Imanol Landeta es el amor de mi vida, es mi amor platónico. Yo lo he dicho pinche mil veces en ‘Envinadas’ y en todos lados. Es el amor de mi vida desde los 5 años”, dijo hace un tiempo Daniela.