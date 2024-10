“Lo que no logró Shakira”: Clara Chía llevaría las riendas de su relación para que no le pase lo mismo que a la cantante

La novia de Gerard Piqué, Clara Chía Martí, no le ha tocado fácil asumir su papel y asegura la prensa rosa española que la joven ha tratado de mantener su relación en el más completo anonimato y no quiere “cometer los mismos errores” que se suscitaron en la relación del ex futbolista y Shakira.

“Lo que no ha podido la cantante colombiana, si lo concreta una chica como Clara…”, destaca el periodista español Roberto Antolín, quien sigue de cerca el triángulo de Shakira, Gerard y Clara desde España.

Asegura el comunicador que Clara Chía “no quiere pasar por ese camino tortuoso, ella quiere llevar una relación anónima”. Asegura que la vida de la joven “podría ser como la de Georgina y Cristiano Ronaldo pero para nada quiere eso ella. Piqué está constantemente en los medios y ella no quiere”.

Piqué quiere complacer en todo a Clara

Según la revista Paparazzi, Antolín adelantó en un diálogo con Juan Etchegoyen, para el vivo de contenido digital de Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radio Mitre (@radiomitre) , que la trabajadora de Kosmos quiere casarse, tener hijos y Piqué está dispuesto a complacerla, lo que no hizo con Shakira.

“Si ella quiere casarse, Piqué hará la boda. Si ella quiere tener hijos los tendrán, Gerard no decide absolutamente nada. Y es increíble porque en la relación de Shakira fue totalmente diferente porque ahí todo lo decidía él. Lo que no ha podido la cantante colombiana, si lo concreta una chica como Clara”, dijo.

“Soy muy feliz”, asegura Piqué

Recientemente Gerard Piqué ofreció declaraciones a la cadena CNN en Español y habló de lo que sucedió en su relación de casi 10 años con Shakira.

“La verdad o lo que pasa o sucede muchas veces no está contado de la manera en que fue. Entiendo que todo el mundo tenga su punto de vista y mucha gente que no me conoce piense que soy de una manera o de otra. Libertad de expresión, que cada uno opine lo que quiera”, precisó Piqué.

Aseguró el blaugrana que desde que se separó de la cantante es “muy feliz” y que sigue su vida y su carrera con total normalidad.

“Yo soy muy feliz, me lo paso muy bien, me siento un privilegiado. La vida que he tenido y jugar en el club de mi vida que es el Barça durante más de 20 años, tener dos hijos maravillosos, tener una familia increíble, unos amigos que los conservo desde el colegio. Me hace que cada día me despierte y sienta muchísimo privilegio. Hay que disfrutar de la vida que al final esto dura dos días”, reflexionó Piqué sobre su presente.