¡Como una osa! Así defendió Aracely Arámbula a sus hijos por esta razón

“Ya no inventen cosas”, así de tajante fue la actriz Aracely Arámbula tras ser acosada por una turba de periodistas durante este fin de semana, pues se viralizó una imagen de uno de los chicos, presuntamente comprando cigarrillos. Ella siempre ha defendido a Miguel y Daniel.

PUBLICIDAD

El pasado sábado 27 de octubre, Aracely asistió a la obra de teatro “Las Leonas”, de la cual es la madrina, y a su salida del recinto un grupo notable de periodista al bordaron, a tal punto, que le impidió caminar con facilidad hasta su vehículo, por lo que tuvo que ser escoltada.

Aracely Arámbula "Y se burlaban de Irina": Así es como Araceli Arámbula dejó todo en la pista de "Perfume de Gardenia", pero por esto no convenció (Instagram @aracelyarambula @perfumedegardeniateatro)

La pregunta incesante fue por su expareja y padre de sus hijos, Luis Miguel, quien suspendió algunos de sus shows por presuntos problemas de salud. La pregunta sobre esto fue incesante, pero ella solo se limitó a responder que asistieran a su obra “Perfume de gardenia”, pieza con la que regresó al teatro en julio de este año.

El actuar de los comunicadores fue altamente cuestionado en las redes sociales, por lo que los internautas contestaron: “¡Qué desesperación!, pobre mujer cómo la acosan, pucha”, “Ella tan linda y amable, pero ustedes se pasan de mamones con sus preguntas innecesarias”, “¡Qué impertinentes los periodistas!” y “¿Por qué tienen que preguntarle por el tal Luis Miguel si ella no sabe de él”.

¡Como una osa! Así defendió Aracely Arámbula a sus hijos

Tras no caer en las provocaciones del periodista del podcast “Chisme no like”, el profesional le preguntó qué opinaba sobre que uno de sus hijos al parecer fuma. Hace unos días atrás uno de los chicos fue captado por los paparazzi comprando tres cigarrillos afuera del teatro San Rafael.

Arámbula lo desmintió categóricamente y dio una explicación. “Noooo, mis hijos están en mucho deporte, están entrenando muchísimo y me siento muy orgullosa de ellos. Les cuento que les acabo de montar un gimnasio y están felices entrenando. Están clases de boxeo, porque cuando los agarren ya se van a defender. Ya no inventen cosas, mis hijos son dos muchachos normales y muy sanos”, expresó.

La audiencia la respaldó: “Y qué si el hijo fuma, o sea, el mayor en enero cumple 18 años y el menor cumple en diciembre 17 años, tampoco es que son unos niños🤦‍♀️”, “La prensa mexicana se pasa. Déjenla ser y lo mismo a sus chamos”, y “¿Y cuál es el problema que su hijo se fume un cigarro?”.

PUBLICIDAD

Arecely y Luis Miguel tuvieron dos hijos durante su relación. El mayor es Miguel, quien tiene 17 años, y su hermano Daniel, de 15. La relación entre los dos artistas ha sido muy controversial, pues él no ha cumplido con su rol de padre, por lo que ella lo demandó por pensión alimentaria. Deuda, que presuntamente pagó en su totalidad, tras años de demora.

A mediados de este mes, la misma Aracely informó que sus hijos se reencontraron con Luismi, pues coincidieron en Chihuahua, donde ella y él tenían presentaciones. Fue la primera en muchos años. Ella mantiene muy privada la vida de los adolescentes.