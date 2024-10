5 celebridades que tienen abuelos famosos y probablemente no lo sabías: Dakota Johnson es una

El talento se hereda y no hay mejor prueba de eso que los nietos de grandes estrellas. Y es que, el mundo del espectáculo está repleto de actores y cantantes con abuelos que también fueron artistas.

En algunos casos, no logran deshacerse de la sombra de sus antepasados; en otros, consiguen brillar con luz propia y algunos más pueden incluso sobrepasar la fama y el prestigio de sus antecesores.

Celebridades que tienen abuelos famosos y no todo el mundo lo sabe

A continuación, te presentamos a cinco celebridades que tienen abuelos famosos y quizás no sabías. Todos han alcanzado méritos por sus medios y prueban que la pasión por el arte se lleva en la sangre.

Riley Keough

La cantante y actriz de éxitos como The girlfriend experience y Daisy Jones & the Six es hija de Lisa Marie Presley, por ende, también nieta del famoso cantante y actor estadounidense Elvis Presley.

Oona Chaplin

La talentosa estrella reconocida por su trabajo en series como la exitosa Juego de tronos y películas como Avatar 3 es nieta del reconocido cineasta y actor Charles Chaplin y de la actriz Oona O’Neill.

Chris Pine

El famoso histrión y productor estadounidense recordado por su gran desempeño en la saga Star Trek y la película Mujer Maravilla (2017) es nieto de los actores Anne Gwynne y Max M. Gilford.

Dakota Johnson

La estrella de Malos momentos en el Hotel Royale, Persuasión y La hija oscura no solo es hija de los actores Melanie Griffith y Don Johnson, también es nieta de los actores Tippi Hedren y Peter Griffith.

Drew Barrymore

La famosa actriz conocida por Los Ángeles de Charlie, Jamás besada y Como si fuera la primera vez es hija de John Drew Barrymore, quien era hijo de la famosa actriz de cine mudo Dolores Costello.