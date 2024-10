¿Se burló? Nodal hace lo impensable durante presentación de Ángela Aguilar, en medio de supuesta demanda

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar continúa siendo un tema muy polémico en el mundo del entretenimiento, no sólo por su romance, sino también por los recientes desafortunados incidentes durante sus presentaciones. A pesar de que han intentado mantener su vida privada alejada del escrutinio público, las críticas y burlas de los internautas parecen seguirlos a cada paso.

PUBLICIDAD

Desde que Nodal invitó a Ángela a sus conciertos para cantar juntos, las reacciones han sido mixtas. Aunque hay quienes aplauden su amor, otros han detectado situaciones que son interpretadas como un signo de problemas en la relación. Algunos fans han señalado gestos de hartazgo y hasta supuestas peleas que, aunque desmentidas por la pareja, no han dejado de generar especulaciones. En este contexto, un reciente movimiento de Nodal en pleno show de Ángela ha desatado una nueva ola de controversia.

Acusan a Christian Nodal de “burlarse” de las autoridades

El pasado 25 de octubre, Ángela Aguilar ofreció un concierto en el Movistar Arena de Bogotá y durante su actuación, sorprendió a la audiencia al invitar a Christian Nodal al escenario. “Colombia, esta noche traje a mi amorcito... Y pues me pasa que normalmente me toca cantar con él, pero esta noche le toca cantar conmigo”, dijo Ángela, desatando una ovación del público.

Nodal, quien llevaba una camiseta de la selección colombiana, se unió a su esposa para interpretar “Dime cómo quieres”, una de sus colaboraciones más emblemáticas.

Sin embargo, este gesto de complicidad se ha visto ensombrecido por una controversia que sigue al cantante pues estaría enfrentando una demanda millonaria por cancelar un concierto en Colombia. Según ha trascendido, Nodal ha sido acusado de faltar a la verdad sobre su inasistencia a un show en el Estadio Atanasio Girardot en marzo de 2022, lo que ha añadido más tensión a su ya complicada situación.

En el comunicado que ha sido difundido por el perfil de Instagram Reina Venenosa, Christian Nodal está enfrentando una demanda de 2.5 millones de dólares. Alive Productions, la agencia que organizó el concierto, argumenta que Nodal canceló arbitrariamente su presentación, alegando problemas mecánicos en su avión, pero que al investigar, se descubrió que no había un plan de vuelo hacia Colombia. Esto dejó a más de 32,000 espectadores descontentos y obligó a la productora a asumir la devolución de las entradas y los costos por daños a las instalaciones.

Christian Nodal y Ángela Aguilar Christian Nodal y Ángela Aguilar duraría menos de lo que todos piensan según una vidente. (Instagram @Ángela_Aguilar_)

Si bien Nodal se comprometió a devolver el dinero y asumir las pérdidas, el acuerdo no ha sido cumplido, lo que ha resultado en una grave crisis financiera y reputacional para la empresa. El 15 de octubre de 2024, Nodal supuestamente admitió la deuda, pero no se presentó a un interrogatorio relacionado con el caso.

Este hecho ha hecho que muchos comenten que “hasta parece burla” y “un descaro” que Nodal se aparezca en el concierto de Ángela Aguilar, en Colombia, portando una camiseta de la Selección Nacional. “Colombia no olvida, qué descaro de su parte aparecerse”. “Se estará burlando?? Es un sinvergüenza”. “Obviamente sabe que no habrá consecuencias y por eso no le importa aparecerse como si nada”. “Sabe que papá Pepe lo va a sacar”, se lee en redes sociales.