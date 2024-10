¿Los Simpson revelaron una de las fiestas de Sean ‘Diddy’ Combs? Tiktoker hace este impactante descubrimiento

La serie de dibujos animados “Los Simpson” es uno de los programas más divertidos de los últimos tiempos. Sus parodias y sentido del humor han permitido que se mantenga vigente a pesar de los casi 35 años que tiene al aire. Una de sus curiosidades más destacadas, es que lanza algunas predicciones, que tarde o temprano, traspasan hacia la realidad.

Algunas de las revelaciones que ha mostrado los creadores de “Los Simpson” y también han dejado estupefactos a la audiencia, como los dos episodios en los que hicieron alguna referencia a la caída de las Torres Gemelas de Nueva York, tras el atentado que cambió la historia de Estados Unidos y del mundo de la aviación.

La primera fue en 1993, durante el capítulo “Marge vs. the Monorail” en el que en una de las escenas se aprecia en un cuadro dos torres y un avión destruido. Cuatro años más tarde, en el episodio titulado “The City of New York vs. Homer Simpson”, Lisa le muestra a Bart un cartel en este se ve el mensaje de que el número 9 y las dos torres forman la fecha del 11 de septiembre.

¿Lo volvieron a hacer con las fiestas de ‘Diddy’ Combs?

Tras la detención del rapero Sean ‘Diddy’ Combs por presunto abuso sexual tráfico de personas y extorsión, delitos que mayormente habría cometido durante las fiestas blancas que hacía en sus mansiones en California y Florida, los fanáticos de “Los Simpson” no tardaron en recordar de nuevo uno de sus episodios proféticos.

Rememoraron el episodio número 12 de la temporada 28, que se emitió en 2017. Este refleja a Homero y al señor Burns asistiendo a una “Party White” lujosa en una gran mansión, en donde se ven muchas celebridades compartiendo, bailarinas columpiándose sobre la piscina. Se veían los excesos y el licor.

Los dos personajes entraron a la prestigiosa vivienda hasta llegar al segundo piso, donde ingresaron a una habitación. Allí estaba de espalda y en un blanco un hombre moreno con un traje blanco, llamado Jay G, quien coincide con el aspecto del empresario musical. En la fiesta se enfoca a algunos personajes como Beyoncé.

Los internautas reaccionaron: “Los escritores de los Simpson estuvieron en las fiestas y si no incluyeron algún artista es porque no lo reconocieron”, “Suge Knight, Ice Cube, 50 Cent y todos los raperos gansters llevan 30 años hablando de las fiestas de los pederastas, pero hoy el mundo dizque apenas se entera” y “La del video ni es Beyoncé y no hay ni una sola foto de ella en las dichosas ‘white parties”.