“A mí nadie me ha mantenido”: Adamari López “exhibe” las carencias que tuvo con su ex y la tunden de soberbia

Adamari López se convirtió en blanco de duras críticas en redes sociales tras la publicación de un video en el que, con tono sarcástico e irónico, parece aludir a su ex pareja Toni Costa. Muchos internautas la señalaron de “soberbia” y afirmaron que “aún no supera” su relación con el bailarín, con quien estuvo más de 10 años y tuvo a su hija, Alaïa. La conversación con el presentador Jomari Goyso sobre los regalos que ha recibido en el pasado fue suficiente para desatar una ola de comentarios y especulaciones.

PUBLICIDAD

Al ser cuestionada sobre si alguna vez le habían regalado joyas, ella respondió con firmeza: “El anillo de compromiso”. Y cuando Jomari le preguntó si había recibido bolsos costosos, Adamari se mostró contundente: “Más caros me los he comprado yo”.

Intentando aligerar el tono, Goyso comentó: “Ahora está de moda regalar bolsos”, pero la reacción de Adamari dejó ver cierta decepción: “Sí… buueno. A lo mejor ahora tienen y antes no tenían. A lo mejor yo no exigía, ahora exigen”, dijo con ironía. La conversación tomó un giro aún más escandaloso cuando Jomari le preguntó si daba buenos regalos sin recibir algo equivalente, a lo que ella, con tono de burla, respondió: “Una Navidad me tocó una hamaca”.

Estas declaraciones encendieron la opinión pública, pues muchos interpretaron sus palabras como indirectas hacia Toni Costa, quien tras la ruptura inició una relación con una influencer. Aunque terminó hace poco, fue de conocimiento público la vida “de lujo” que llevaban como pareja. Esto llevó a creer que las referencias a la falta de detalles y reciprocidad en los regalos fueran tomadas como un reproche hacia el bailarín.

Adamari ha sido señalada por no superar a su ex

Adamari López y Toni Costa fueron una de las parejas más queridas del espectáculo, y su separación en 2021 sorprendió a muchos. Juntos formaron la familia que Adamari siempre había deseado, especialmente después de superar el cáncer de mama y su dolorosa ruptura con Luis Fonsi. Aunque cada uno ha seguido su propio camino, siempre han mantenido una convivencia cordial por el bienestar de su hija Alaïa, compartiendo momentos importantes como su Primera Comunión y celebraciones familiares.

Adamari López La conductora tuvo este gran gesto con Toni Costa

Mientras algunos seguidores aplauden la franqueza de Adamari y su resiliencia, otros la acusan de no superar a Toni Costa y de hacer comentarios fuera de lugar. Sin embargo, Adamari ha demostrado que su estilo directo y su forma de hablar sin filtros forman parte de su esencia.

La conductora ha hablado en varias ocasiones sobre su independencia económica y la importancia de encontrar un balance en sus relaciones. En entrevistas recientes, la conductora explicó que ha mantenido a algunas exparejas, aunque aclaró que no se refería ni a Luis Fonsi ni a Toni Costa. “Siempre he sido autosuficiente, empecé a trabajar desde muy joven. He tenido relaciones en las que ganaba más que el hombre, y tomé decisiones por amor, no por si me podían mantener o no”, comentó en el programa Desiguales.

PUBLICIDAD

Sin embargo, también destacó que ahora busca equilibrio en una relación. “Hoy día pienso que tiene que haber un balance, porque a veces el hombre se recuesta en que la mujer ya es autosuficiente y se queda cómodo. Pero puedes ayudar en las tareas del hogar, cuidar a la niña, hacer ciertas cosas. Eso es un excelente complemento”, señaló la actriz.

Toni Costa / Adamari López / Alaïa Instagram: @toni (Instagram: @toni)

En una conversación anterior con Yordi Rosado, Adamari reveló que la separación con Toni no se debió a una sola razón, sino a un desgaste progresivo en la relación. “Cuando siento que empiezan a haber faltas de respeto, no necesariamente verbales o físicas, sino con actos o desplantes, la relación comienza a deteriorarse. Lo intentamos, fuimos a terapia, pero llegó un punto en el que ya no funcionaba”, confesó. También reconoció que ambos tuvieron errores que contribuyeron al distanciamiento: “No es solo de uno, es cosa de dos. Yo vi lo que me faltaba a mí y quizá lo que no pude darle al otro”.

A pesar de las polémicas, Adamari sigue siendo una figura relevante en el mundo del entretenimiento, inspirando a muchas mujeres con su fuerza, su transformación física y su independencia. Su vida personal, sin embargo, sigue bajo el escrutinio público, y cada declaración o gesto relacionado con sus exparejas se convierte en tema de conversación.

Lo cierto es que, más allá de las críticas, Adamari López ha dejado claro que sigue adelante en su camino, enfocada en su hija y en su bienestar personal, aunque sus palabras sigan generando eco en la opinión pública.