Un viaje al pasado y fantasmas que regresan: el estreno más esperado del año está por llegar a Netflix

La emoción está en el aire y la anticipación se siente en cada rincón de la comunidad cinéfila. Este noviembre, Netflix traerá a sus suscriptores una de las adaptaciones más esperadas del año, basada en un clásico atemporal de la literatura.

Se trata de Pedro Páramo, novela publicada por Juan Rulfo en 1955 que ha dejado una huella indeleble en la cultura mexicana y en la literatura mundial. No sólo es un relato de fantasmas del pasado, sino una exploración profunda de la identidad, la memoria y la búsqueda de los orígenes. Con un elenco impresionante y un director debutante que ha sido un gigante en el mundo de la cinematografía, esta película promete revivir la esencia de la obra original mientras introduce a nuevas generaciones a su rica narrativa.

La historia sigue a Juan Preciado, interpretado por Tenoch Huerta, quien, tras la muerte de su madre, emprende un viaje a Comala, un pueblo que ella describió como un lugar donde su padre, Pedro Páramo (interpretado por Manuel García-Rulfo), reside. Sin embargo, al llegar a Comala, Juan descubre un lugar desolado y lleno de ecos del pasado. La novela se caracteriza por su estructura no lineal, donde los fantasmas y los recuerdos se entrelazan, lo que permite a los lectores sumergirse en un mundo donde el tiempo es un concepto borroso y los secretos de los muertos son revelados a los vivos.

Más que una historia, un símbolo de la cultura mexicana

La obra de Rulfo ha sido considerada como un pilar de la narrativa latinoamericana y ha influido en innumerables escritores y cineastas a lo largo de las décadas. Su exploración del realismo mágico y la identidad cultural mexicana ha resonado en todo el mundo, convirtiéndose en un referente indispensable para comprender la literatura contemporánea.

Ahora, bajo la dirección de Rodrigo Prieto, un reconocido director de fotografía que ha trabajado en películas de renombre como The Wolf of Wall Street y Killers of the Flower Moon, este clásico tomará vida en la plataforma de streaming.

La adaptación, escrita por Mateo Gil, tiene como objetivo conservar la esencia de la novela mientras la transforma para satisfacer las exigencias del cine moderno. La historia de Juan Preciado se desarrollará en un entorno visualmente cautivador, donde el paisaje desolado de Comala se convertirá en un personaje esencial de la narración.

El debut de Prieto como director ha generado altas expectativas, especialmente dado su impresionante trayectoria como cinematógrafo y el reconocimiento obtenido por parte de La Academia. Su visión única y su entendimiento profundo del medio cinematográfico sugieren que esta adaptación estará a la altura de las expectativas de los fanáticos de la novela.

“Me siento honrado por presentar ‘Pedro Páramo’ en esta, la casa del cine mexicano. Agradezco la confianza de los productores Stacy Perskie y Rafael Ley, así como la entrega del talentoso equipo detrás de cámaras y el maravilloso elenco. Sin ellos, no hubiera sido posible llevar a la pantalla a los emblemáticos personajes creados por Juan Rulfo”, comentó Rodrigo Prieto en la presentación del filme.

El evento, realizado por Netflix en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México, reunió a un talentoso elenco y a la producción del filme, generando un ambiente de celebración y reconocimiento al trabajo arduo que se ha llevado a cabo. Además de Prieto, los miembros del elenco como Manuel García-Rulfo, Dolores Heredia, Ilse Salas y otros, compartieron su entusiasmo por el proyecto y su compromiso con la adaptación de una obra tan icónica.

Francisco Ramos, VP de Contenidos de Netflix para Latinoamérica, destacó la importancia de la película, afirmando que “cada detalle, desde la fotografía, la iluminación, el diseño de producción, el vestuario, nos remontan a esa época”. La llegada de Pedro Páramo a streaming no sólo promete encantar a quienes ya aman la novela, sino también atraer a una nueva audiencia a través de su rica narrativa visual y emocional.

Además de esto, una exposición de vestuarios diseñados por Anna Terrazas, realizados en colaboración con artesanos mexicanos, se exhibió en la celebración, destacando el esfuerzo por rendir homenaje a la cultura mexicana en cada aspecto de la cinta. La producción ha trabajado incansablemente para capturar la esencia del mundo que Rulfo creó, lo que sugiere que los espectadores no sólo estarán viendo una película, sino una obra de arte cinematográfico.

Con Pedro Páramo programado para debutar en más de 190 países el 6 de noviembre, la espera ha sido larga, pero la promesa de una adaptación respetuosa y cautivadora está finalmente a la vuelta de la esquina. Esta película se perfila como uno de los lanzamientos más emocionantes del año en Netflix, y los fanáticos de la literatura y el cine no querrán perdérsela.