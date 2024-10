“Se ven aburridos y tristes”, las fotos de Ángela Aguilar y Nodal por las que dicen que se acabó el amor

Fue en julio de este año cuando Ángela Aguilar y Nodal se casaron, luego de unos meses de una relación que ha causado mucha polémica y rechazo en redes.

Y es que muchos acusan a la hija de Pepe Aguilar de haberse metido en la relación del cantante con Cazzu, y ser la tercera en discordia, pero ella lo ha negado muchas veces.

De hecho, en una reciente entrevista, la cantante aseguró que no le rompieron el corazón a nadie, dejando claro que su relación con Nodal comenzó luego que él terminara con Cazzu.

“Cuando yo decidí ser cantante sabía en lo que me metía, pero también me ha dado todo esto. Es parte del trato. Lo único que puedo decir es que todos los involucrados están juntos y unidos. A nadie le rompieron el corazón y tenemos la conciencia tranquila”, destacó a ABC News.

Hasta ahora, los famosos se han dejado ver juntos en todas partes, pues ella siempre lo acompaña a sus conciertos, cosa que a algunos fans les molesta, y siempre sube al escenario, pero parece que las cosas no van tan bien como quieren hacer creer.

“Se ve que ya no se aguantan”, las fotos de Ángela Aguilar por las que dicen que “ya no hay amor”

Algunos fans han compartido fotos de Nodal y Ángela Aguilar juntos y dicen que ya no se siente el amor como antes.

En una imagen se ve a los dos en una mesa juntos y sentados, pero se ven tristes, él está mirando hacia abajo, mientras que ella mira a lo lejos y las expresiones corporales de ambos son de aburrimiento o fastidio.

En otra foto, están posando con algunos fans y aunque están uno al lado del otro y están abrazados no posaron muy juntos, sino separados, con una gran distancia entre ellos, por lo que dicen que ya no se soportan.

“Ya están cansados del otro”, “se ven más aburridos y fastidiados”, “ya se murió el amor entre Nodal y Angelita”, “para estar recién casados no se ven muy felices”, “uy aquí ya no hay amor”, “se ve que ya no se soportan”, “uy pero que felicidad desbordan estos dos”, “no llegan ni al año, se ve que ya no hay amor”, “es evidente que aquí hay puro fastidio”, “con esta va a durar menos que con Cazzu”, y “frente a cámaras quieren hacer ver que se aman pero detrás se ve la realidad”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Incluso, también se ha viralizado un video en el que Ángela sale del escenario y besa a Nodal y él mira hacia arriba, con expresión de fastidio, y por esto y más es que dicen que no hay amor, pero ellos se siguen mostrando juntos en sus conciertos.