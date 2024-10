“Ella no pero Jlo si”: Marc Anthony defiende a Nadia Ferreira en público pero la comparan con su ex

Marc Anthony y Nadia Ferreira se han convertido en una de las parejas más comentadas de la farándula latina, por lo que han enfrentado distintas críticas pero también elogios ante la familia que han formado junto a su hijo Marco y la buena química que han mantenido desde el inicio de su romance.

La diferencia de edad entre ambos ha sido un motivo de conversación, debido a que Marc es 31 años mayor que su esposa al contar con 56 años y ella 25. Tras ser apuntada como “interesada” la modelo paraguaya se ha encargado de dejar claro que no es el dinero lo que la mantiene a su lado.

Ferreira y Anthony se han acompañada en cada uno de sus proyectos profesionales. por lo que ella suele estar presente en cada uno de sus conciertos y durante uno de estos el boricua ha salido en defensa de la madre de su hijo menor.

La razón por la que compararon a Nadia Ferreira con JLo

Marc Anthony ha mantenido distintos romances a lo largo de su vida como su matrimonio con la modelo Dayanara Torres con quien tuvo a sus dos hijos Cristian Muñiz y Ryan; años después volvió a llegar al altar con Jennifer Lopez y ambos se convirtieron en padres de Maximilian y Emme, tras el divorcio llegaron a ser varios los nombres de mujeres que estuvieron al lado del famoso.

Sin embargo, ha sido Ferreira quien ha vuelto a conquistar el corazón del salsero y esta vez parece que será su último amor ante lo enamorado que se ha dejado ver de una de la mujer más bellas del Universo.

Recientemente, Marc se ha encargado de presumir a su esposa y defenderla del hate que ha recibido desde que está a su lado, luego que dejara claro que su esposa no le salió 2mala y cara”, mientras cantaba su tema ‘Mala’.

“Tú no, tú no, tu no me saliste mala y cara”, dijo mientras señalaba a Nadie quien se encontraba entre el público cantando y bailando y asintió sus palabras remarcando que no con su dedo.

El gesto de Marc y el de Nadia ha llevado a distintos usuarios en Internet a opinar sobre su romance y comparar a Nadia con Jlo a quien si acusan de ser costosa y cara.

“El habla de Jlo”, “Ella no! Jlo siii”, “Y eso si es verdad esa niña @nadiaferreira ama a su esposo @marcanthony y lo respeta y lo apoya”, expresaron.