¿Ángela lo ponía nervioso? Resurge incómoda entrevista en la que Nodal habría dado señales de que le sería infiel a Cazzu

En el mundo del entretenimiento, pocas relaciones han causado tanto revuelo como la de Christian Nodal y Ángela Aguilar. Desde que hicieron oficial su romance en junio de este año, los rumores y especulaciones sobre su relación han estado al orden del día. Sin embargo, ha resurgido una entrevista del 2020 que pone en el centro de la atención a Nodal, revelando un lado más nervioso y, quizás, inseguro del cantante frente a Ángela. Esta situación ha reavivado el interés de los fanáticos y críticos por desentrañar los verdaderos sentimientos que existían entre ambos artistas desde hace tiempo.

El video que ha vuelto a circular en redes sociales fue grabado durante una entrevista para el programa Cuéntamelo Ya, donde ambos promocionaban su sencillo “Dime cómo quieres”. En un momento de la charla, la conductora hace una pregunta sobre la vida amorosa de Ángela, lo que genera una notable incomodidad. Ángela, al ser cuestionada sobre si tenía novio, muestra signos de nerviosismo, buscando la aprobación de Nodal con miradas fugaces. “Hay personas que me han escrito y así, pero... no, yo estoy muy enfocada, perdón, es que me están echando ojo”, responde, dejando entrever que había algo más en la dinámica entre ellos.

Lo que realmente llama la atención es la reacción de Nodal, quien también parece estar nervioso, desviando la mirada y cubriéndose con su gorra. Esta conducta ha sido interpretada por algunos internautas como una señal clara de que ya había algo entre ellos. “Desde ahí se notaba que Ángela lo ponía nervioso”, comenta un fan en redes sociales. Otros han afirmado que “estaba más que obvio que quería con Ángela y Cazzu fue un tapón” y “si ya quería con Ángela, ¿para qué embarazó a Cazzu?”.

Las revelaciones de Ángela Aguilar sobre el romance con Christian Nodal

Cabe mencionar que los rumores sobre el romance entre Ángela y Nodal no surgieron de la nada; desde antes de su anuncio oficial, había pistas que muchos fans no habían tomado en cuenta. La propia Ángela, tras hacer pública su relación, mencionó que se trataba de un amor que “siempre estuvo ahí”. En su primera entrevista después de la revelación, ella compartió: “Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos. Déjenos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”.

La relación entre Nodal y Cazzu terminó de manera tumultuosa, justo antes de que él iniciara su romance con Ángela. La situación ha llevado a los seguidores a cuestionar el momento en que ambos artistas decidieron hacer oficial su amor. Sin embargo, Nodal y Ángela parecen estar dispuestos a afrontar el escrutinio público, defendiendo su amor en diversas entrevistas. Recientemente, Ángela aseguró que “no siente que tenga que explicarle nada a nadie”, refiriéndose a las críticas que han recibido.

Christian Nodal y Ángela Aguilar Instagram: @angela_aguilar_ (Instagram: @angela_aguilar_)

“Las personas están siendo villanizadas y representadas como malas; no nos están calificando como deberían. No saben ni siquiera el 5% de la historia que están queriendo contar”, afirmó Ángela en una reciente entrevista con ABC News. Con esto, dejó claro que, a pesar de los rumores y las especulaciones, todos los involucrados en esta historia están en “la misma página” y que “ningún corazón salió herido”. Su intención es mostrar que, a pesar de lo que se ve en redes sociales, ellos están bien y felices.

En este entorno de rumores, las opiniones sobre su relación se dividen. Mientras algunos la ven como una historia de amor genuina, otros la consideran un escándalo envuelto en controversia. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla para opiniones enfrentadas, con comentarios como “Nodal ya quería con Ángela, hasta nervioso se pone”, que reflejan la polarización de la opinión pública sobre la pareja.