Wendy Guevara asiste a importante evento de televisora y así 'ventaneó' a Gabriel Soto e Irina Baeva.

Pese a que los actores de Irina Baeva y Gabriel Soto le pusieron fin a su relación de siete años, ellos fueron vistos compartiendo juntos nuevamente, la noche de ayer 23 de octubre en un concierto. La creadora de contenidos, Wendy Guevara, los “balconeó” tras difundir un video en el que aparecen.

El fin de semana pasado, Irina conversó con el programa “Hoy Día” y les aseveró que ellos no se han reconciliado, pero que mantienen una relación cordial, pues se especuló que habrían regresado y que ella se estaría mudando nuevamente a la casa de Soto. “La relación como pareja terminó, pero no quiere decir que, después de básicamente siete años, que no tengamos pendientes o cosas que tenemos que arreglar en común”, manifestó.

La también modelo aseveró que están tratando de “ir cerrando estos temas desde la amabilidad, desde la educación, desde la cordialidad. Y, además, trabajamos en la misma empresa nunca sabes el día de mañana con quién te toca trabajar. No estamos juntos y eso no quiere decir que tengamos que odiarnos y guardar rencores”.

También contó que está en un proceso de sanación que no solo tiene que ver con la relación, sino con ella en líneas generales, es por esto que dijo que “no necesariamente todo tiene que ser un pleito constante, porque la verdad que no me interesa”.

Wendy Guevera ‘ventaneó’ a Gabriel Soto e Irina Baeva

Anoche, Televisa se destacó en el “Upfront 2025″, evento en el que expone todos los proyectos que tiene para el próximo año. Desde San Ángel, la planta televisora sorprendió a todos sus trabajadores y anunciantes con la presencia del cantante Bruno Mars, quien ofreció un concierto privado al final del espectáculo empresarial.

Pero, no solo el artista oriundo de Hawái fue el que dejó a todos con la boca abierta, sino también Gabriel e Irina, pues ambos asistieron juntos al show. El el video que publicó Wendy Guevara se aprecia a la rusa cantando a todo pulmón, mientras que Soto grababa todo detrás de ella. Cerca de la pareja estuvo Karime Pindter, Montserrat Oliver y Galilea Montijo, entre otros.

“Bueno aquí estamos con Irina, pero ni Gabriel ni ella se la saben (la canción)”, gritó Guevara, mientras disfrutaba con el grupo en general. Los dos sabían que estaban siendo grabados y transmitidos en vivo, ya que la misma Wendy les dijo: “Ay pero están pidiendo: ‘Pasen a Gabriel y a Irina”. Ante esta petición, Baeva lanzó besos a la pantalla.

Los dos estaban gozando el momento, pero tampoco se veían románticos o haciendo ademanes que dejaran ver que se reconciliaron. Irina, en un contacto con “Despierta América”, hace un poco más de una semana, informó que está trabajando con su terapeuta para dejar fluir algunas cosas.