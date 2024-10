“Su mejor look”: Alejandro Speitzer reaparece y así deja ver que está más guapo ahora que en ‘Oscuro deseo’

Alejandro Speitzer se ha consolidado como uno de los actores más prometedores de su generación, destacándose por su versatilidad en la pantalla y sus apuestas estéticas. Desde su exitoso papel en “Oscuro Deseo”, la serie de Netflix que lo catapultó como uno de los galanes más deseados de Latinoamérica, Speitzer ha demostrado que su talento va más allá de la actuación, posicionándose también como un referente de estilo.

Recientemente, el actor sorprendió durante su paso por el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), donde asistió a la premiere de “Pimpinero Sangre y Gasolina”, su nuevo proyecto cinematográfico. Lo que más llamó la atención fue su cabello platinado, una decisión atrevida que desató pasiones entre sus seguidores.

“Dios mío, cada vez más guapo”, comentó una fan. Otro seguidor expresó: “Este hombre me encanta y ese look lo hace ver guapísimo”. La fiebre por el nuevo estilo del actor continuó con comentarios como: “Me gusta su cabello platinado” y “Cada vez se pone mejor Alejandro”. Por último, otro usuario lo coronó con la frase: “Su mejor look hasta ahora”.

El estreno de “Pimpinero Sangre y Gasolina” marca un paso importante en la carrera de Speitzer ya que además comparte créditos con Juanes, el cantante colombiano conocido por éxitos como “A Dios le pido”. Durante la premier, Speitzer no ocultó su entusiasmo por haber trabajado junto al artista, describiéndolo como “uno de los regalos más lindos” que le ha dado su carrera. Asimismo aseguró que se lleva una gran amistad con el cantante.

Alejandro Speitzer rompe esquemas con su estilo

El cabello platinado no es una novedad total en la vida del actor. En 2020, Speitzer ya había experimentado con este tono durante su paso por la alfombra roja de Renaceres en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid, lo que en su momento también causó furor. Sin embargo, en esta ocasión su presencia en el FICM mostró una versión más madura y estilizada del intérprete, generando una ola de reacciones positivas.

El estilo del actor no es solo una declaración de moda, sino un reflejo de su confianza y evolución personal. Su capacidad para reinventarse constantemente es una de las razones por las que se ha convertido en un ícono tanto en la pantalla como en el mundo de la moda.

Alejandro Speitzer El actor nunca ha temido arriesgarse con su estilo (Instagram)

La amistad con Ester Expósito

Durante su encuentro con la prensa en el festival, Speitzer aprovechó para aclarar su vínculo actual con Ester Expósito, la actriz y modelo española con quien vivió un romance muy mediático hace unos años. Sin rodeos, el actor defendió la amistad que mantiene con su ex, pese a las especulaciones sobre una posible reconciliación.

“Normalicemos las amistades entre exparejas también. No contaminen a la gente con cosas que no. Somos amigos y nada más”, respondió Speitzer ante las preguntas de los periodistas. Con esta declaración, el actor dejó claro que su relación con Expósito está basada en el respeto y la amistad, cerrando la puerta a cualquier rumor.