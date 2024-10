Selena Gomez tiene el corte bob noventero que es tendencia a los 40 años este 2024

Selena Gomez ha vuelto para confirmar que el icónico corte bob de los años 90 está de regreso y se reinventa con un toque de sofisticación que ha conquistado a los amantes del lujo silencioso.

PUBLICIDAD

Después de llevar por varios meses su melena larga, ahora optó por un cambio radical al asistir a la Gala del Museo de la Academia en 2024, celebrada en Los Ángeles. Dejó atrás las ondas que rozaban sus hombros y apostó por un estilo elegante y chic.

Así es el corte bob noventero que Selena Gomez ha vuelto a poner de moda

Combinando un vestido de gamuza azul marino con escote halter de Alaïa y un bustier de cuero, Selena Gomez lució radiante con su nuevo look bob.

Aunque no es la primera vez que la cantante juega con este corte de cabello, en los últimos meses ha alternado entre bobs y melenas más largas, siempre cautivando con su estilo único y versátil.

Para darle un toque aún más fascinante, su estilista de confianza, Marissa Marino, optó por peinar las puntas hacia afuera, añadiendo un toque futurista a su imagen. Esto se puede lograr con geles fijadores que ayuden a dar una forma fácil y práctica.

Con este bob noventero con un toque moderno, Selena Gomez demuestra que la moda y la belleza no tienen edad, marcando pauta a sus 32 años y consolidándose como un ícono de estilo y elegancia en el 2024.

Este nuevo look de Selena Gomez promete inspirar a mujeres de todas las edades a experimentar con la moda y a abrazar su propia belleza única con audacia y estilo, pues en los últimos años se ha convertido en una de nuestras máximas referentes de amor propio.

“¿Quién dice que no eres perfecta? ¿Quién dice que no tienes valor? No soy una reina de belleza, solo soy bellamente yo”, cantó la propia estadounidense en Who Says.