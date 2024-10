“Pobre de su esposo”, Nicole Kidman hace impactante revelación sobre las escenas de sexo en su más reciente película

En menos de un mes, nuevamente la actriz Nicole Kidman vuelve a estar en boca de todos. Ahora, fue por su conducta durante el rodaje de su última película “Babygirl”, y que dejaron al público sintiendo un poco de pena por su pareja, Keith Urban, con quien tiene 18 años casada.

PUBLICIDAD

Esta semana, la estrella de cine se sinceró ante el periódico The Sun y expresó lo que más le incomodó de grabar. Algunos esperaban que fuera las largas jornadas, pero resultó estar relacionado con parte de su personaje, pues le resultó demasiado agotador.

En “Babygirl”, la australiana de 57 años encarna a una directora ejecutiva que se aventura en el amor con un hombre muchísimo más joven que ella, mientras está casada. Por supuesto que un desliz como esos siempre incluye el sexo y en esta película no era la excepción, por lo que ella tuvo que hacer varias escenas y eso la cansó.

“Hubo momentos mientras filmábamos en los que pensé: ‘No quiero (imitar) más el orgasmo’. (...) No te acerques a mí. Odio hacer esto. ¡No me importa si nunca más me tocan en mi vida!”, expresó Kidman, quien además acotó que tuvo que descansar porque le resultó demasiado agotador.

También enfatizó en que, a pesar de lo extenuante, ella se sintió cómoda gracias a que fue dirigida por una mujer, Halina Rejin, quien la comprendió mucho y evitó que se sintiera explotada. “No creo que hubiera podido hacerlo trabajando con un hombre. De hecho, creo que la única forma en que podía hacerlo era con ella, porque las dos nos sentábamos y hablábamos”, acotó.

Quién es el joven actor que agotó a Nicole en las grabaciones eróticas

Harris Dickinson es el joven actor de 28 años que agotó a Nicole durante la filmación de “Babygirls”. Él tampoco se quedó callado y expresó que “se necesitaba una enorme cantidad de confianza para crear la dinámica y complejidad entre nuestros personajes”, informó el diario ABC.

Añadió que los dos crearon un poderoso vínculo que les permitió prestarse ayuda mutuamente: “Si no estábamos cómodos o si algo no estaba funcionando, simplemente decíamos: ‘Ok, todos váyanse por un segundo”. Desde hace varios años, Dickinson es uno de los rostros que menos ha pasado desapercibido en Hollywood. A su edad ya ha interpretado diferentes papeles en populares películas como ‘The Kingsman’ o ‘El triángulo de la tristeza’, con la que estuvo a punto de ser nominado al Oscar.