Igual que Marjorie de Sousa: Marlene Favela y el impactante cambio en su cuerpo con el que dejó ver que “se siente mejor así”

La actriz Marlene Favela sorprendió recientemente cuando celebró por todo lo alto el cumpleaños de su pequeña hija. No escatimó y la hizo sentir como una verdadera muñeca. Bella Seely estaba súper feliz al soplar las cinco velitas junto a su mamá, “Barbie y Ken”., pues su gran fiesta fue temática del icónico juguete de Mattel.

Ella publicó fotos inéditas de su embarazo y los primeros meses de su única niña, a quien tuvo durante su relación con el empresario George Seely, de quien se divorció en el 2020. Esto sorprendió un poco a sus fans, ya que todos saben que ella es muy reservada con su vida privada.

“He amado cada segundo desde mi dulce espera, cuando soñaba con tenerte entre mis brazos y abrazar cada centímetro de tu pielecita. He amado cada instante de nuestra vida juntas porque tú me has convertido en mi mejor versión. Te amo por siempre y para siempre. Feliz cumpleaños 5, mi amada princesa”, junto a lindas postales para el recuerdo.

Marlene transforma su cuerpo y afirmó que “se siente mejor así”

A sus 48 años, Marlene se siente y ve fabulosa. Ella le dedica tiempo a su cuerpo y a comer saludablemente, pero confesó a la prensa que su vida mejoró cuando se retiró los implantes mamarios hace una década, aproximadamente. Esta revelación la hizo apropósito de que le preguntaron qué opinaba de que la actriz Marjorie De Sousa se retiró los suyos porque estaban afectando su salud.

“Mira yo me los quité hace como 10 años, más o menos, pero no porque tenía un problema, sino que cuando me los pusieron tenía una fecha para cambiármelos. Yo decidí quitarle. Me siento mejor así, pero ya tiene mucho tiempo. Aplaudo la decisión de Marjorie y me encanta que lo haya hecho. Lo mas importante es la salud, qué vanidad y la otra cosa. No se debe poner en riesgo por nada, porque sin salud no hay nada”, expresó la protagonista de novelas.

Hace unos meses atrás, Marjorie anunció que se había quitar sus prótesis porque les estaban pasando factura, al punto que casi la dejan ciega. Ella detalló que notó cómo su cuerpo se estaba afectando, ya que se despertaba con el rostro, especialmente, los ojos muy inflamados. Lo mismo ocurría con sus pies y tobillos, y a medida que pasaba el tiempo se agravaba la situación.

Al punto de que perdió la visión por un momento durante una grabación, también su cuello se enrojecía y le picaba mucho. Afortunadamente, todo cambió cuando se los retiró.

“Lo hice por miedo. Si hay algo que te está haciendo sentir incómoda, que te da alerta en tu cuerpo, ¡escúchalo! Siempre he estado atenta a mi seno no era nada malo, pero tenia que tomar en cuenta que tenía que hacerme un cambio rápidamente, La mayoría me ofrecía un cambio de implantes y yo no quería eso. Me siento más activa, más animo, me siento mejor.