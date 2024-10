¿Hizo una escena de celos? Así reaccionó Benny Blanco a los bailes de Selena Gómez con Edgar Ramírez

Es un modelo a seguir. La actriz Selena Gómez sorprendió este miércoles 23 de octubre al natural. Aunque en otras oportunidades ella ha posado sin maquillaje ante las cámaras y lo ha compartido con sus 423 millones de seguidores, en esta oportunidad fue distinto. Su rostro no estaba lozano.

Al contrario, dejó en evidencia que, a pesar de todos los productos de belleza que usa, incluso los de su propia marca, no escapa al acné. Mostró una enorme espinilla en muy cerca de la barbilla y la boca. Por supuesto, como a todas las personas, no le resultó nada agradable verse así, pero no dudó en contarlo en las historias de su Instagram.

Selena Gómez Selena Gómez mostró su cara con acné en medio del estrés por su nueva película "Emilia Pérez". (Instagram @SelenaGómez)

Se lo tomó con humor y acompañó la imagen con la frase: “Incluso mi piel ya se hartó de mí”. La exestrella de Disney ha tenido una agenda muy agitada, puesto que el próximo mes se estrena en Netflix su más reciente película, “Emilia Pérez”, en la que ella encarna Jessi, la esposa de un narcotraficante. Actúa en español.

Gómez ha estado en una gira de prensa durante las últimas semanas, haciendo paradas en Nueva York, Londres y Los Ángeles. Este lunes 21 de octubre, por la noche, llegó al estreno de una película en Los Ángeles. Todo el estrés ya lo está somatizando su cuerpo.

¿Benny celoso de Edgar Ramírez? La reacción que sorprendió a todos

Este 23 de octubre, Selena compartió algunas historias en Instagram y una de ellas acaparó la atención. Se trató de un corto video de su novio Benny Blanco y su compañero de reparto, Edgar Ramírez. Hay que recordar que recientemente Edgar y Selena fueron captados bailando sensualmente durante el concierto de Sabrina Carpenter. Esto despertó la suspicacia de los internautas, quienes de inmediato afirmaron que la también cantante estaba teniendo problemas en su relación.

Sin embargo, ese mismo día, Selena también le dedicó un erótico baile al ritmo de Juno a Benny, quien le respondió dulcemente. Ahora, con este nuevo video publicado, se observa a Benny y a Edgar bailando y bromeando, muy sonrientes, por lo que todo indica que él no tiene problemas con artista venezolano.

Benny Blanco y Edgar Ramírez Benny Blanco y Edgar Ramírez protagonizaron un cómico baile que Selena compartió en su Instagram. (Instagram @SelenaGómez)

Ya Gómez ha dejado claro en sus redes que Edgar en su mejor amigo, pues a inicios de octubre colocó un video con la frase: “Dios mío, ¿cómo me atrevo a bailar así con mi mejor amigo?”. Selena tiene claro que Benny llegó a curar su corazón y a abonarle a su felicidad, incluso, ha insinuado que le gustaría que fuera el padre de sus hijos.

Ellos se conocieron hace muchos años, cuando ella era novia de Justin Bieber, luego trabajaron juntos en su tema “I Can’t Get Enough”, ya que él es productor musical. Además, apareció en el video de la canción. Pero en el 2023 cuando entablaron una relación seria de pareja.