“Eran idénticas”, Ana Bárbara recuerda con sorprendente foto a su hermana Marissa, a 23 años de su muerte

Ana Bárbara es una de las cantantes más famosas de México y aunque triunfa en su vida profesional, pero no ha tenido una vida personal muy fácil.

PUBLICIDAD

Y es que, aunque la famosa es muy unida a sus hijos, y hasta crio a hijos que no eran suyos, sino de su expareja, perdió a una de sus hermanas hace años y dejó un gran vacío en ella.

Fue en el 2001 cuando la cantante perdió a su hermana, quien sufrió un accidente de auto, y recientemente cumplió 23 años de su fallecimiento

La conmovedora foto con la que Ana Bárbara recordó a su hermana a 23 años de su muerte

Ana Bárbara compartió una foto con su hermana Marissa Ugalde, quien falleció cuando tenía 26 años, tras tener un accidente en su auto.

En la imagen, donde se ve cargando a un bebé y posando al lado de su hermana, escribió ”23 años sin ti, mi querida Morena. Te amo siempre”.

Esta foto ha sorprendido a muchos, pues aseguran que su hermana no solo era hermosa, sino que era muy parecida a la cantante.

Ana Bárbara La cantante recordó a su hermana fallecida con esta hermosa imagen (@anabarbaramusic/Instagram)

“Wow eran idénticas”, “que hermosa era tu hermana, no merecía morir”, “lo siento mucho mi Ana, que lindo que la recuerdes siempre”, “un ser querido jamás se olvida”, “era tan hermosa como tú”, “wow parecían gemelas ustedes dos”, “que linda tu hermana, 23 años siendo un ángel”, y “nunca se vuelve más fácil, pero es lindo recordar”, fueron algunos comentarios en redes.

PUBLICIDAD

La famosa siempre ha contado lo difícil que ha sido para ella lidiar con ese dolor y esa pérdida.

Durante una entrevista con Mónica Castañeda hace años, Ana Bárbara contó cómo fue el terrible momento en el que se enteró de la muerte de su hermana.

“Cuando mi mamá me dice: ‘Marissa’. Le digo, ‘¿Marissita?’. ‘No (me dice), Marissa, tu hermana. Marissa se mató'. Le digo: ‘No, por supuesto que no, mamá tranquilízate’, me dice: ‘Sí hija, Marissa se mató y te pido un favor, no se vengan alocados en la carretera, vengan despacito, porque no quiero perder otro hijo”, dijo muy conmovida.

Aunque no ha sido fácil para ella, siempre la tiene presente en su vida y trata de honrarla y recordarle públicamente con fotos como estas y dedicándole hermosos mensajes de amor.