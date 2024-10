Ella es la supuesta nueva novia de Hugh Jackman que dicen es “poco agraciada”: también es actriz y está casada

Hugh Jackman es uno de los actores más famosos y exitosos de Hollywood, y también de los más deseados, especialmente más luego del año pasado, cuando anunció su divorcio.

El actor se divorció en septiembre del año pasado con Deborra-Lee Furness, con quien estuvo casado desde 1996, y tuvo dos hijos.

Pero, parece que a más de un año de su divorcio, el actor ha hallado el amor en otra actriz, quien además, está casada.

Ella es la supuesta nueva novia de Hugh Jackman que dicen es “poco agraciada”: también es actriz y aún está casada

Según reveló Page Six, Hugh Jackman tendría un nuevo romance con la actriz estadounidense Sutton Foster, quien protagonizó la serie Younger.

Este rumor cobró más fuerzas luego que la actriz solicitara el divorcio a su esposo, el guionista Tedd Griffin, con quien tenía 10 años casada.

Jackman y Sutton se conocen desde hace años y eran grandes amigos, y hace dos años protagonizaron juntos el musical de Broadwey, The music man, donde parece que se enamoraron.

“Están 100 por ciento juntos, están enamorados y quieren pasar el resto de sus vidas juntos”, dijo una fuente a Page Six.

Sin embargo, la fuente destacó que han hecho todo lo posible por ocultarlo y mantener su relación en secreto, pero es evidente que se aman y van muy en serio.

Esta noticia ha tomado a muchos por sorpresa y algunos han criticado a la nueva novia del actor, pues aseguran que no es muy linda.

“¡¡¡Quiero decir, él es Wolverine!!! ¿Pero quién es ella?”, “ella no es nada linda para él”, “OMG entonces yo tuve oportunidad con Hugh y no la aproveché, soy más linda que ella”, “dios mío su esposa era más vieja pero era hermosa, esta mujer es fea”, “dios mío no puede ser, bajó sus estándares”, “que mujer tan fea, no le hace justicia a él”, y “por favor Hugh debería estar con una modelo, no con esta”, fueron algunas de las crueles reacciones en redes.

Aunque muchos aseguran que no la conocen, Sutton es una leyenda en los musicales de Broadwey, y ha participado en series como Younger, Bunheads, y Gilmore Girls.

Además, la actriz es mamá de una niña a la que adoptó con su esposo, quien nació en marzo de 2017.