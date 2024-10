“Sus padres deberían cuidarla”, el vestido cut out que hija de William Levy llevó y dicen que fue inapropiado

La hija de los actores desató preocupación por este look

William Levy y Elizabeth Gutiérrez terminaron su relación hace meses de manera definitiva, pero siguen teniendo algo que los une y son sus hijos Kailey y Christopher.

Los jóvenes son muy unidos a los dos y así lo dejan ver a través de sus redes, donde constantemente comparten fotos junto a sus papás y expresan lo mucho que los aman.

Su hija menor, Kailey, quien tiene 14 años, se ha convertido en toda una fashionista, y constantemente comparte sus looks, con los que deja ver el buen gusto que tiene en la moda y lo hermosa que es.

“Sus padres deberían prestarle atención”, el vestido cut out que hija de William Levy llevó y por el que dicen que no se viste acorde a su edad

Recientemente Kailey Levy, la hija menor de William Levy y Elizabeth Gutiérrez posó luciendo un hermoso vestido largo y ajustado, parecidos a los que usa su mamá.

La joven llevó un vestido cut out que está en tendencia en tono oscuro, con brillos y llevó su cabello suelto y al natural y complementó con una bolsa muy elegante y chic.

Sin embargo, aunque lucía hermosa, muchos se mostraron preocupados por este tipo de ropa para una chica tan joven, pues dicen que quiere ser una “mujer antes de tiempo”, y sus padres deberían prestarle más atención.

“Es muy niña para ese look. Por qué querer ser mayor?”, “es hermosa, pero debería vestir acorde a su edad”, “ella siempre viste como si tuviera 18″, “papás cuídenla por favor, no dejen que se ponga eso, ni que se exponga así”, “este vestido es inapropiado para una niña como ella”, “unos famosos protegen demasiado a sus hijos y otros ni le prestan atención”, “no me parece un vestido para una jovencita”, “sus padres deberían cuidarla más y prestarle más atención”, y “no es un vestido adecuado para ella sino para su mamá”, fueron algunos de los comentarios en redes.

No es la primera vez que usuarios en redes se muestran preocupados, pues la joven ha presumido sus atuendos en bikini, minifaldas, y blusas de encaje, pero sus papás aprueban sus looks y lo dejan saber.

En esta publicación William Levy comentó “Love you mucho mi princesa”, y Elizabeth dijo “Que cosa más hermosa mi vida😍”, dejando claro que aprueban lo que su hija usa.