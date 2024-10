“Sigue con las señales”: todos los gestos por los que aseguran Nodal está cada vez más cansado de Ángela

La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha estado bajo el ojo del huracán desde que se hizo público su romance. A pesar de que la pareja ha intentado mantener una imagen de felicidad, recientes acontecimientos han suscitado dudas sobre la solidez de su matrimonio.

La situación se intensificó cuando Ángela rompió el silencio en una entrevista reciente, donde enfatizó que “No siento que tenga que explicarle nada a nadie”. La cantante, famosa por su voz y talento, se mostró cansada de la atención negativa que han recibido, afirmando que “Las personas están siendo villanizadas y representadas como malas; no nos están calificando como deberían.”

Christian Nodal y Ángela Aguilar Christian Nodal y Ángela Aguilar duraría menos de lo que todos piensan según una vidente. (Instagram @Ángela_Aguilar_)

Ángela ha dejado claro que, a pesar de las especulaciones, todos los involucrados están bien: “Ningún corazón salió herido y tenemos nuestra consciencia tranquila.” Sin embargo, esta declaración no ha calmado las aguas, ya que los fans y los medios continúan cuestionando la dinámica de su relación, especialmente tras una serie de incidentes que sugieren que la “luna de miel” podría haber llegado a su fin.

¿Christian Nodal está harto? Señales de tensión en la relación

Los rumores de problemas comenzaron a circular a raíz de que Ángela sube al escenario con Christian en sus conciertos. En una ocasión, la cantante se acercó al escenario para darle un beso a su esposo, pero su reacción no pasó desapercibida. Cuando ella se retiró, muchos notaron que Nodal pone los ojos en blanco, lo que muchos interpretaron como un indicio de cansancio o frustración. “Se nota que no quería y no le quedó de otra más que besarla”. “Ya se dio cuenta que ahí no es”. “Por poco y le rechaza el beso”, se lee en redes sociales.

Además, otro incidente ocurrió durante una actuación en el Palenque de las Fiestas de Octubre en Guadalajara, donde un video viral mostró a Nodal aparentemente descontento por un desplante de Ángela en pleno escenario. Tras este momento, el cantante tomó a su esposa de la barbilla “agresivamente” -según fans- antes de continuar con la canción, lo que llevó a más especulaciones sobre la naturaleza de su relación.

Otra situación que ha encendido un foco rojo ha sido la salud de Christian ya que señalan que el mismo descontento en su matrimonio podría ser razón. ecientemente, fue hospitalizado por una “fuerte infección estomacal”, lo que llevó a muchos a cuestionar si el estrés de su nueva vida matrimonial está afectando su bienestar físico. Se rumorea que las tensiones en su relación con Ángela podrían estar contribuyendo a su malestar. Algunos fans han especulado que, a pesar de que Ángela lo ha apoyado en su recuperación, la presión mediática y las críticas han afectado su relación.

¿Ángela es quién está harta de Nodal?

La presión de ser una de las parejas más comentadas en el mundo del entretenimiento también ha hecho que las cosas sean complicadas para Ángela. La grafóloga Maryfer Centeno analizó las expresiones faciales de la joven en una reciente entrevista, sugiriendo que su lenguaje corporal revela una evidente frustración. “Las expresiones faciales demuestran que está harta y fastidiada”, explicó Centeno. “Ella quiere decirnos que no le importa; sin embargo, las expresiones faciales demuestran que está harta y fastidiada.”

Esta percepción de agotamiento puede ser una señal clara de que Ángela está lidiando con las expectativas y críticas que surgen de ser una figura pública en una relación polémica. A pesar de las afirmaciones de que “todos estamos bien, felices”, las señales de tensión son difíciles de ignorar. La constante exposición mediática puede ser un factor que contribuya a su descontento, generando un ciclo de estrés que podría poner a prueba su amor.

A pesar de las especulaciones y rumores sobre su relación, Ángela Aguilar y Christian Nodal han desmentido en varias ocasiones cualquier indicio de problemas maritales, reafirmando su amor y compromiso mutuo.