Jennifer Aniston confesó sentirse “afortunada” de haberse casado con Brad Pitt: ¿por qué razón?

A lo largo de su vida, Jennifer Aniston ha tenido varias relaciones amorosas que la han marcado, pero la más memorables de todas para el público fue la que mantuvo con el actor Brad Pitt.

PUBLICIDAD

Las estrellas se conocieron a mediados de los 90, pero no fue sino hasta finales de la década cuando sus representantes les concertaron una cita. Tan solo cinco meses después, se comprometieron.

En el verano del año 2000, los famosos se casaron en una ceremonia privada en California con un look rubio similar y se convirtieron en la pareja más poderosa entre la realeza de Hollywood.

Durante años, Pitt y Aniston parecieron una dupla hecha en el cielo e inmune a las influencias del mundo del espectáculo, pero la relación en apariencia perfecta tuvo un mediático final en 2005.

Mucho se especuló sobre la ruptura que impactó a la industria. ¿Se separaron porque Pitt y Angelina Jolie supuestamente iniciaron un idilio en el set de Sr. y Sra. Smith? ¿O su final no involucró terceros?

Fueran cuales fueran las razones que llevaron a la debacle de la relación, la actriz ganadora del Emmy ha confesado en el pasado sentirse afortunada de haberse casado con el ganador del Oscar.

¿Por qué Jennifer Aniston se siente afortunada de su matrimonio con Brad Pitt?

Durante su primera gran entrevista tras separarse de Brad Pitt a Vanity Fair, Jennifer Aniston dijo estar agradecida por su primer matrimonio mientras reflexionaba sobre el inesperado desenlace de su enlace.

PUBLICIDAD

“Nos pusieron en un pedestal, pero éramos una pareja como cualquier otra”, expresó, según InStyle. En la charla, además reveló que Pitt tenía una visión distinta a la suya del casamiento.

“Creemos en cosas diferentes, supongo. No puedes forzar una relación, incluso si es tu visión de cómo te gustaría que se llevara a cabo”, dijo. No obstante, admitió estar llena de gratitud por esa experiencia en el amor. “Todavía me siento muy afortunada de haberlo vivido”.

“No sabría lo que sé ahora si no hubiera estado casada con Brad. Amo a Brad; realmente lo amo. Lo amaré por el resto de mi vida. Es un hombre fantástico. No me arrepiento de nada y no me voy a castigar por ello. Pasamos siete años muy intensos juntos”, rememoró.

“Nos enseñamos mucho el uno al otro, sobre la curación y sobre la diversión. Nos ayudamos mutuamente a superar muchas cosas y realmente valoro eso. Fue una relación hermosa y complicada. Lo triste, para mí, es la forma en que se ha reducido a un cliché de Hollywood, o tal vez sea solo un cliché humano…”, añadió.

Por último, en cuanto al rumor de que Jolie y Pitt comenzaron su relación cuando todavía estaban casados, la famosa entonces decidió creer que iniciaron su idilio después de su separación. “Hay muchas cosas que no entiendo, muchas que no sé y probablemente nunca sabré...”, reconoció. “En este punto, nada me sorprendería, pero preferiría creerle a él”.