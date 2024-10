¡Irreconocible! Lily Collins reaparece con arriesgado look que fans aseguran “le robó” juventud y belleza

La actriz sorprendió con su cambio de look el cual no fue bien recibido por los fans

Lily Collins, conocida por interpretar a la icónica Emily Cooper en Emily in Paris, ha dejado a todos boquiabiertos con un cambio radical de imagen. Durante años, el público se acostumbró a su distintivo cabello castaño oscuro, el cual definió su estilo dentro y fuera de la serie de Netflix. Sin embargo, la actriz decidió dar un giro inesperado para la temporada de invierno y ahora luce una melena rubia dorada que ha generado una avalancha de reacciones.

El nuevo look de Collins no sólo marca una transformación estética, sino que coincide con una nueva etapa en su carrera: su debut teatral en Londres. La actriz protagoniza Barcelona, una obra escrita por Bess Wohl y dirigida por Lynette Linton, que se presenta en el prestigioso teatro Duke of York del West End. Collins comparte escenario con Álvaro Morte, conocido por su papel en La Casa de Papel.

Después de la primera función, Collins compartió su emoción en redes sociales: “¡Todavía estoy disfrutando la emoción del primer preview de @barcelonatheplay! Nunca olvidaré la sensación de actuar ante un público en vivo por primera vez. Gracias a todos los que asistieron. ¡Me siento muy afortunada y orgullosa de lo que logramos en menos de un mes! Ahora de vuelta al trabajo – ¡una semana para la noche de estreno!”

El look de la polémica

Sin embargo, lo que debería haber sido un momento de celebración por su carrera se convirtió en un debate sobre su apariencia. Collins decidió estrenar su nuevo tono rubio en la alfombra roja de la obra, y rápidamente comenzaron las críticas en redes sociales.

Entre los comentarios negativos, se leyeron frases como: “Ese look le robó la juventud”, “Castaña mejor, el rubio la hace ver más grande”, “Definitivamente se ve mejor como Emily que como Lily güera”, “Ella es muy bella, pero ese color no le va”.

Muchos fans opinaron que su apariencia rubia le agregaba años, comparándola con su madre, Jill Tavelman. Esta comparación no es casualidad, ya que Tavelman, quien estuvo casada con el músico Phil Collins, es conocida por su estilo distintivo, el cual ahora muchos ven reflejado en su hija.

Usuarios salen en defensa de Lily Collins

A pesar de la lluvia de comentarios negativos, no faltaron quienes defendieron a la actriz. Varios usuarios señalaron que la conversación debería centrarse en sus logros y no en su apariencia. “No olvidemos sus éxitos, ¿desde cuándo cambiar de look es motivo de tanto odio?”. “Mejor concentrarse en su trabajo y menos en su físico”, se lee. Otros aprovecharon para señalar los estereotipos de juventud y belleza que se reflejan en los comentarios. “Como si envejecer fuera un castigo”, “Es normal que ya no luzca como en los primeros capítulos de la serie. Todos cambiamos”, “Como siempre castigando a una mujer por envejecer”, fueron otros de los mensajes plasmados en rees sociales.

Lily Collins Así ha cambiado la actriz a lo largo de las temporadas de Emily in Paris (Netflix)

El cambio de look de Lily Collins parece simbolizar no sólo una transformación física, sino también una transición en su carrera. Mientras que su personaje en Emily in Paris representa la frescura y juventud, la actriz parece dispuesta a explorar nuevas facetas tanto en lo profesional como en lo personal.

Aunque las opiniones sobre su nuevo estilo están divididas, está claro que Collins sigue siendo una figura relevante tanto en la pantalla como sobre el escenario. Y si algo ha demostrado con este cambio es que no tiene miedo de reinventarse, aunque eso signifique desafiar las expectativas del público.