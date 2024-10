Alejandro Sanz reaparece junto a su hijo Alex, quien ya es todo un galán, pero dicen que no lo supera en belleza

Este jueves 24 de octubre el cantante Alejandro Sanz estrenará su nuevo sencillo, “Palmeras en el jardín”, que promete ser un nuevo éxito en su carrera musical, que fue premiada durante el fin de semana en los Billboard al recibir el galardón la Trayectoria Artística del año.

“Muchas gracias de todo corazón a Billboard por este premio. Quiero dedicárselo a todos los compañeros que hacen música en español, y sobre todo al público que nos escucha. La música es lo que mueve este corazón que lleva tanto tiempo caminando. Va para ustedes, viva la música y viva la vida. Todos los géneros son maravillosos, son únicos. Como nosotros, las personas”, expresó el artista de 55 años.

Ya cuenta con 35 años en el mundo de la música, pues su talento lo ha hecho merecedor de 24 Grammys Latinos y 4 Grammys estadounidenses, con 13 álbumes de estudios. Sanz, cada tres años, aproximadamente, sorprende con un trabajo musical. Su pasión por la música no se quedó con é, y se la heredó a uno de sus cuatro hijos, específicamente a Alexander, de 21 años.

Su hijo le sigue los pasos, pero afirman que no supera en belleza

Alex, como le dice su padre, sorprendió a todos cuando apareció en el Icon Q&A de su padre durante la Semana de la Música Latina de Billboard. Alejandro se siente muy orgulloso de él y no dudó en presumir su talento: “Alex es músico. Muy buen músico. Lo digo en serio”.

Reveló que el segundo de sus hijos sabe tocar varios instrumentos musicales, tales como: trombón, piano y guitarra. Además, escribe su propia música. Se inició en el jazz, aunque ahora está enfocado en otro género: “Empecé a escribir canciones más post-hardcore y tal con la guitarra, y aquí estoy”, expresó el chico junto a su padre. Su nombre artístico Quint, y acaba de lanzar su nuevo sencillo, “Something More Like You”.

Su estilo de outfit no se relaciona en nada con el de su padre, así como su apariencia, algo que muchos seguidores notaron y tardaron en plasmar sus opiniones en las redes sociales. “Es lindo el hijo de Alejandro , pero no supera en belleza. Alejo es divino”, “¿Quién es la mamá?”, “Muero de amor, pero sorry (lo siento), Papá es papá y me quedo con el original” y “No sé a quién se parezca el hijo, pero a Alejandro NO. Él siempre ha sido bello y sexy”, fueron algunos los comentarios.

La madre de Alex es la diseñadora puertorriqueña Valeria Rivera. Ella llegó a la vida de Sanz cuando él estaba casada con Jaydy Mitchel. Su romance extramarital duró siete años. Ella aseveró a la revista ¡Hola! que, al inicio, desconocía que él estaba casado porque no portaba ningún anillo de boda, y que se enteró de su estado civil por un amigo , y la relación ya estaba bien avanzada.