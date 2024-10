“A su edad no le queda”: Ana Gabriel es destrozada en redes por usar este look en concierto a los 68 años

Critican a Ana Gabriel por su manera de vestir en uno de sus conciertos a sus 68 años de edad. La reconocida cantante mexicana dejó atrás su emblemática imagen formal para lucir un look más actual y juvenil en sus presentaciones.

Critican a Ana Gabriel por su estilo juvenil en sus conciertos

Actualmente, Ana Gabriel está celebrando su emblemática carrera musical de 50 años con su tour Un deseo más en los Estados Unido, donde no solamente enaltece la música mexicana, pero también las normas establecidas por la moda y la edad.

María Guadalupe Araujo Yong, mejor conocida por su nombre artístico Ana Gabriel, está de gira actualmente en Estados Unidos con su tour Un deseo más, pero recientemente fue criticada fuertemente por su manera de vestir, reseñó SoyCarmin.

La artista mexicana reapareció con un atuendo negro alejándose de su tradicional look

Ana Gabriel causó revuelo en las redes con el atuendo que escogió para el concierto que ofreció el pasado 12 de octubre en el Footprint Center en Phoenix, Arizona. Sus atuendos juveniles llamaron la atención de los internautas, quienes no dudaron en comentar al respecto.

La icónica cantante mexicana de 68 años de edad apareció en el escenario luciendo un conjunto negro que combinó con unas botas estilo combate y luego aprovechó la ocasión para mostrarse con un jersey del equipo de baloncesto local los Phoenix Suns y hasta usó un sombrero.

Sus miles de fanáticos a través de las redes sociales le aplauden porque se atreve a modelar un look juvenil y actual sin importarle el qué dirán, pero muchos otros criticaron su forma de vestir.

“Quiere verse como rockera”, “A su edad no le queda esa vestimenta”, “Me gustaba más su estilo formal”, “Espantosa combinación”, “Esos looks no le favorecen”, “No le sienta bien”, comentaron algunos internautas.